La revue de presse du mardi 4 avril

Insécurité alimentaire: la situation du Maroc s’aggrave, blé: pas de pénurie pour l’instant, Nizar Baraka: “Dakhla est une vraie success-story dans le gestion de l’eau…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 4 avril 2023:

L’Économiste

Insécurité alimentaire: la situation du Maroc s’aggrave

L’insécurité alimentaire augmente au Maroc. C’est ce qui ressort d’un rapport des Nations unies, publié récemment, intitulé « Aperçu régional 2022 de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord: le commerce en tant que catalyseur de la sécurité alimentaire et de la nutrition ». Pis encore! “La prévalence de l’insécurité alimentaire modérée à grave du Royaume a augmenté pour atteindre 31,6% de 2019 à 2021 contre 26,7% de 2014 à 2016”, précise le rapport onusien. Au total, ce sont 11,7 millions de Marocains qui ont souffert de l’insécurité alimentaire modérée à grave de 2019 à 2021 contre 9,6 millions (2017-2019). Les causes de cette situation, soulignent les experts de cette étude, seraient liées à la sécheresse, au manque de précipitations et leur irrégularité. Ce qui a impacté négativement la production. La crise sanitaire du Covid-19 n’a fait qu’aggraver la situation.

Les Inspirations Éco

Blé: pas de pénurie pour l’instant

C’est plutôt rassurant. Que ce soit pour le blé dur ou le blé tendre, les stocks stratégiques dépassent, respectivement, les deux et trois mois, alors que les impacts du réchauffement climatique perturbent la production locale. Ce sont là, du moins, les assurances de l’Exécutif, largement partagées par les professionnels regroupés au sein de la Fédération nationale de la minoterie. Mais jusqu’à quand? Pour les industriels, deux mois de stock de blé dur sont suffisants pour la consommation locale. Mieux, la tendance est plutôt baissière sur le marché international. Les cours mondiaux sont passés de 700 à 500 dollars la tonne. Il est prévu qu’ils s’établissent à 450 dollars la tonne prochainement. Les pays producteurs n’ont donc aucun intérêt à stocker cette céréale dont le prix est en chute constante.

Al Bayane

Autisme: appel au soutien des familles des personnes autistes pour supporter le coût élevé de ce handicap

Le « Collectif Autisme Maroc » a appelé au soutien des familles des personnes autistes pour supporter le coût élevé de ce handicap. Le soutien des familles des personnes autistes passe par « l’accélération de la mise en place d’un système de soutien social, d’encouragement et d’appui prévu par l’article 6 de la loi cadre n° 97.13, pour protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées, afin d’aider les familles à supporter le coût élevé de l’autisme », a indiqué le Collectif dans un communiqué, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (2 avril).

Le Matin

Débat politique ou règlement de comptes, la hausse des prix exacerbe les rivalités entre la majorité et l’opposition

Sur fond de l’augmentation générale des prix des produits de large consommation, les partis politiques ne se font pas de cadeaux. Pour les formations de l’opposition, c’est une aubaine inespérée pour pousser le gouvernement dans ses derniers retranchements, tout en essayant de paraître aux yeux de l’opinion publique comme les défenseurs de la veuve et de l’orphelin. Il s’agit pour eux de mettre en évidence l’incapacité de l’Exécutif à répondre aux attentes des citoyens. Mais de leur côté, les partis de la majorité contre-attaquent et essayent de déconstruire le discours et l’argumentaire de leurs adversaires. L’échange épistolaire public entre le PPS et le RNI illustre on ne peut mieux cette réalité. C’est un combat sans merci, où tous les coups sont permis, que se livrent les acteurs politiques.

L’Opinion

Nizar Baraka: “Dakhla est une vraie success-story dans le gestion de l’eau

Dakhla s’affiche désormais comme une «success-story» dans la politique de gestion de l’eau menée par le Royaume, qui plus est, dans un contexte défavorable en lien avec l’âpre réalité du «stress hydrique». Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’explique sur cette problématique, qui, selon lui, s’est compliquée, avec le changement climatique, couplée à une consommation accrue des ressources hydriques. Il a cependant souligné les choix judicieux opérés par le Royaume pour relever ces défis, à l’’image de la station de dessalement de l’eau à Dakhla, qui devrait voir le jour en 2024. L’objectif étant d’assurer un approvisionnement en eau d’irrigation sur 5.000 hectares, avec une capacité portant sur 37 millions de m2 par an, et une enveloppe budgétaire estimée à 2 MMDH.

Maroc Le Jour

Maroc-Sénégal: des relations bâties sur « la complicité et la proximité »

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal sont bâties sur « la complicité et la proximité », a affirmé l’Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, soulignant que ces relations se sont intensifiées davantage durant ces dernières décennies. Dans une interview accordée au journal sénégalais « Le Soleil », publiée lundi, le diplomate marocain a indiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a apporté une pierre précieuse à l’édifice en agissant, avec conviction et une forte détermination, à trois niveaux. Sur le plan politique, « en restant fidèle à l’esprit de cette relation particulière comme l’illustrent les huit visites officielles effectuées à Dakar, avec leurs lots d’accords et de conventions. Il s’agit du plus grand nombre de visites enregistrées à l’égard d’un pays africain frère », a-t-il dit.

Al Alam

Industries manufacturières : hausse de l’indice des prix à la production de 0,4% en février

L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une hausse de 0,4% au cours du mois de février 2023 par rapport à janvier 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette hausse est la résultante de l’augmentation de 0,7% des prix des « Produits chimiques » et de la « Fabrication de boissons », de 2,1% de la « Métallurgie », de 0,6% de la « Fabrication d’équipements électriques », de 0,2% des « Industries alimentaires », de 0,3% de l’ »Industrie automobile », de 9,8% d’ »Autres industries manufacturières », de 0,4% de l’ »Industrie d’habillement » et de 0,1% de l' »Industrie du textile », indique le HCP dans sa récente note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

Al Ahdath almaghribia

Enlèvement de compteur électrique: la justice à Tétouan donne tort à Amendis

Inédit! Le tribunal de première instance de Tétouan s’est prononcé contre les « abus » de la société Amendis, délégataire chargé de la distribution de l’électricité, l’eau et l’assainissement liquide des villes de Tanger et Tétouan, après qu’une action en justice a été intentée contre cette entreprise contestant l’enlèvement du compteur électrique d’une habitation sous prétexte de retard de paiement. L’avocat de la partie lésée avait déposé une plainte auprès du tribunal accusant Amendis d’avoir enlevé le compteur sans motif légal, étant donné que le compteur devient la propriété du client et que la société n’a pas le droit de l’enlever quelle que soit la raison. En conséquence, le tribunal a rendu son jugement en faveur du client, condamnant Amendis de payer 12.000 DH de dommages-intérêts pour réparer le dommage subi par le client.