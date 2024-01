Escobar du Sahara: Saïd Naciri, anatomie d’une chute, vulgarisation de la science en darija, Cash en circulation: vers de nouveaux records en 2024 et 2025…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 6 janvier 2024:

Telquel

Escobar du Sahara: Saïd Naciri, anatomie d’une chute

T out le Maroc sait que Saïd Naciri a un problème. Et ce problème pourrait avoir affecté le club, j’en suis conscient.” L’aveu est de Saïd Naciri lui-même. Le 3 décembre dernier, soit exactement 19 jours avant son placement déjà été cité plusieurs fois dans l’affaire de blanchiment d’argent et de trafic de drogue international liée à El Hadj Ahmed Ben Brahim, dit l’“Escobar du Sahara”. Convoqué en septembre dernier par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), chargée de mener l’enquête sous la supervision du Parquet, il a finalement été arrêté et transféré àla prison de Oukacha, à Casablanca, le 22 décembre dernier, après son audition…

Le Canard Libéré

Cocaïne, sport, politique et complicités: Moroccan connection

Tremblement de terre dans les milieux de la politique et du football national. Le président du WAC Said Naciri, 54 ans, a été inculpé jeudi 21 décembre dans le cadre d’une vaste affaire de trafic de drogue et mis sous mandat de dépôt à la prison de Oukacha à Casablanca. Cette issue était prévisible puisque les ennuis judiciaires de M. Naciri ont transpiré quelques semaines plus tôt dans les médias locaux. La descente aux enfers du dirigeant sportif casablancais a une relation directe avec les aveux faits à la BNPJ par l’«Escobar du Sahara », de son vrai nom El Hadj Ahmed Ben Ibrahim, le Malien, détenu au Maroc depuis 2019 pour trafic de stupéfiants.

Maroc Hebdo

Vulgarisation de la science en darija: « Calendrier de l’Univers », le nouveau-né de Najib El Mokhtari

C’est un nouveau-né qui viendra consolider les efforts de vulgarisation scientifique au Maroc. Le célèbre jeune créateur de contenu sur les sciences en ligne, Najib El Mokhtari, a lancé le 4 janvier 2024 sa nouvelle publication portant sur l’histoire des sciences. Il s’agit d’un calendrier de l’année 2024 pas comme les autres, puisqu’il sera agrémenté de textes et d’illustrations portant sur thème scientifique, le tout rédigé en dialecte marocain, la darija.

Finances News Hebdo

Cash en circulation: vers de nouveaux records en 2024 et 2025

En 2024, le système bancaire devrait faire face à un besoin record en liquidités estimé par Attijari Global Research à près de 138 milliards de dirhams. Cette situation, inédite depuis la crise du Covid-19, survient malgré les prévisions record concernant les avoirs en devises qui devraient se situer à plus de 360 milliards de DH. Dans son rapport sur la politique monétaire, BAM relève, quant à elle, que le déficit de liquidité bancaire devrait continuer de se creuser pour s’établir à 92,6 Mds de DH à fin 2023, à 121,3 Mds de DH en 2024 et à 137,7 Mds de DH en 2025. Des niveaux pour le moins astronomiques expliqués par la persistance de la forte progression de la monnaie fiduciaire. Le cœur du problème réside dans la hausse continue et spectaculaire du cash en circulation -385 milliards de DH à fin octobre-, un phénomène qui accentue la demande en liquidités du système bancaire.

La Nouvelle Tribune

Réforme de la TVA, plus que de nouveaux taux, une chasse à l’informel!

La mise en œuvre de la grande réforme fiscale continue, se consacrant cette année à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon une démarche progressive sur 2024, 2025 et 2026. Selon la DGI, cette réforme vise trois objectifs fondamentaux. Le premier, d’ordre social, relève de l’exonération de cette taxe sur les produits de base de large consommation, pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Le second se doit d’instaurer la neutralité économique à travers l’alignement des taux pour atténuer l’effet du butoir sur les entreprises. Et le troisième, d’atteindre une certaine équité fiscale par des mesures facilitant l’intégration du secteur informel. 2024, s’annonce clairement être l’année de la réforme de la TVA dont les mesures spécifiques constituent les deux tiers des nouvelles mesures fiscales de la loi de finances.

La Vie Eco

CAN 2024: le Maroc, c’est l’équipe à battre…

Pourquoi la CAN 2024 est si spéciale pour le Maroc et ne pourrait s’apparenter à aucune édition des années passées ? Les raisons sont nombreuses, à commencer par la valeur actuelle du football marocain, en général, et les performances de la sélection nationale, en particulier. Participer à une Coupe d’Afrique des Nations après avoir été classée quatrième au niveau mondial, en étant demi-finaliste en Coupe du monde, c’est une première dans le continent africain!