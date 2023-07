Immobilier : les aides directes au logement, prémices d’une nouvelle hausse des prix ?, Tourisme national: des chiffres et des doutes, l’effondrement de l’affaire Pegasus…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire de ce samedi 8 juillet 2023:

Telquel

Immobilier : les aides directes au logement, prémices d’une nouvelle hausse des prix ?

Une prime étatique de 70.000 dirhams est prévue pour les acquéreurs de logements sociaux plafonnés à 300.000 dirhams et de 50.000 dirhams pour les classes moyennes sur les logements plafonnés à 700.000 dirhams. Les dessous d’une incitation qui risque de renchérir les prix de de l’immobilier. Les aides directes arriveront bientôt dans le secteur des logements sociaux et moyen standing. C’est l’annonce formulée le 26 juin dernier au Parlement par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Dans la procédure, le décret relatif au soutien direct à l’acquisition de logements est en phase finale de préparation. Sa mise en œuvre est prévue “dans les prochaines semaines”, a indiqué le ministre.

Le Canard Libéré

Tourisme national: des chiffres et des doutes

Des arrivées étrangères qui explosent, des nuitées qui montent en flèche et des hôteliers qui retrouvent évidemment le sourire en se frottant les mains. Le business touristique non seulement marche à merveille mais se porte mieux qu’en 2019, l’année de référence d’avant le covid qui a mis le secteur à terre. C’est ce qui ressort des derniers chiffres du tourisme national rendus publics par le ministère de tutelle. Mais le taux de remplissage des hôtels, à en croire nombre de professionnels et non des moindres qui s’expriment sous le sceau l’anonymat, n’est pas aussi fameux que le laissent entendre les statistiques en question. Un acteur du tourisme national, Zoubir Bouhoute, a brisé la loi du silence en adressant une lettre ouverte à la ministre…

Maroc Hebdo

L’effondrement de l’affaire Pegasus

“Le Maroc est un partenaire fiable et stratégique, nous ne permettrons pas qu’il soit attaqué, que ce soit sur la question migratoire ou sur d’autres sujets”. Dans sa dernière sortie médiatique sur la chaîne de télévision espagnole Telecinco le 4 juillet 2023, Pedro Sanchez, chef de gouvernement espagnol, a enterré une fois pour tous les espoirs d’impliquer le Maroc dans l’affaire Pegasus. Une réponse cinglante au parlement européen qui, le 15 juin dernier, exhortait l’Espagne de faire la lumière sur l’implication marocaine dans les écoutes qui lui sont attribuées par Amnesty International. L’institution européenne a fait sa demande juste après s’être rendue elle-même à l’évidence qu’elle ne dispose d’aucune preuve inculpant de près ou de loin le Maroc.

Finances News

Malgré la hausse des taux, le crédit ne se tarit pas (encore)

L’inflation s’est invitée durablement dans nos vies depuis la sortie de la crise sanitaire. Elle a aussi poussé les Banques centrales à durcir leurs politiques monétaires pour tenter de la contenir. Depuis septembre dernier, Bank Al-Maghrib a augmenté son taux directeur de 150 pbs, avant d’opter pour un statu quo en juin. Une pause qui permettra à la banque de récolter plus de données fiables sur l’impact de ses décisions sur l’économie réelle. Le crédit bancaire, l’un des deux indicateurs qui permet d’évaluer le degré de la transmission de la politique monétaire vers l’économie réelle, ne ralentit toujours pas malgré les dernières hausses.

La Nouvelle Tribune

La prime territoriale concerne 80% des préfectures et provinces

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a indiqué que le développement de l’ensemble des régions du Royaume et le renforcement de leur attractivité pour les investissements constituent une priorité pour le gouvernement. Jazouli, qui s’exprimait lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, a également relevé que grâce à la nouvelle charte, les régions bénéficieront des opportunités d’investissements à travers des primes territoriales dans le cadre d’un dispositif de soutien afin de limiter les disparités entre les provinces et préfectures du Royaume en termes d’attractivité des investissements. Cette prime territoriale concerne 60 parmi 75 préfectures et provinces au niveau national, soit 80% des préfectures et provinces du Royaume, a-t-il précisé.

La Vie Eco

Marchés : l’obligataire se détend, les actions voient plus haut

Une hausse de 8%. C’est la performance du Masi à l’issue du premier semestre, permettant à la capitalisation boursière de la cote casablancaise de frôler la barre des 600 milliards de dirhams. Une performance quasi inespérée si on garde en mémoire le début d’année rouge sang, causé par le choc obligataire du vendredi 6 janvier,…