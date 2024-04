Emploi: « choqué » par les chiffres, Akhannouch appelle Mckinsey à la rescousse ; Médicaments à base de cannabis: les labos passent à la vitesse supérieure ; Du côté de Laprophan, les recherches atteignent une vitesse de croisière. Milieu rural: l’épineux problème du transport mixte ; Transition démographique: le RGPH 2024 devrait confirmer le phénomène ; Casa-Settat veut développer son tourisme rural ; Pêche maritime: le Maroc est ouvert aux partenariats alignés sur les intérêts communs… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

TelQuel

Emploi: « choqué » par les chiffres, Akhannouch appelle Mckinsey à la rescousse

« Aziz Akhannouch n’en revenait absolument pas, choqué par les chiffres présentés devant lui. Pourtant, les projections de ses ministres étaient optimistes », nous annonce d’emblée une source au sein de la Primature lorsque nous évoquons la thématique de l’emploi. Début février, l’heure est à la consternation lorsque le Chef du gouvernement découvre les chiffres du HCP sur la situation du marché du travail durant l’année 2023: 157 000 postes nets détruits par l’économie marocaine, selon les chiffres du rapport. Alors que le taux de chômage se rapproche dangereusement des 15%, Akhannouch a enchaîné les réunions de crise. Il a sollicité Mckinsey afin de trouver des solutions et surtout de donner forme à la vision royale pour l’emploi. Contactée par TelQuel, une source au sein du top management marocain de la firme s’est refusée à confirmer ou infirmer cette information. Idem du côté de la Primature.

Médicaments à base de cannabis: les labos passent à la vitesse supérieure

Douleurs chroniques, stress, épilepsie…, les laboratoires pharmaceutiques se lancent dans une course effrénée pour le développement de médicaments à base de cannabis. Alors que le processus de recherche et les tests cliniques requièrent plusieurs mois, voire plusieurs années de développement, les différents industriels interrogés espèrent déposer les premières demandes de brevets d’ici la fin de cette année et tablent sur une commercialisation à partir de l’année prochaine. « Nous sommes en plein développement. C’est un long processus à suivre pour garantir l’efficacité et la qualité des médicaments », souligne Lamia Tazi, PDG de Sothema. Même son de cloche du côté de Mia Lahlou-Filali, qui prévoit de communiquer « d’ici la fin de l’année » sur les avancées de son groupe, insistant sur la confidentialité des recherches en cours, tous les industriels étant lancés dans une course effrénée pour se positionner sur ce nouveau marché très prometteur. Du côté de Laprophan, les recherches atteignent une vitesse de croisière.

Finances News hebdo

Milieu rural: l’épineux problème du transport mixte

Réagissant aux accidents de la circulation causés par le transport mixte, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a affirmé que ce moyen de transport ne constitue plus une solution adaptée à la mobilité dans les milieux ruraux. Il a par ailleurs précisé que la plupart des accidents attribués au transport mixte sont en réalité dus à des véhicules n’ayant pas l’autorisation légale d’exercer en tant que transporteurs publics, appelant ainsi au renforcement du contrôle dans ce sens. Dans le même ordre d’idées, le ministre a appelé les parties concernées à trouver des alternatives pour répondre aux besoins de transport dans ces régions, tout en soulignant l’importance de la formation des conducteurs professionnels pour améliorer la sécurité routière.

Transition démographique: le RGPH 2024 devrait confirmer le phénomène

Dans quelques mois, le Maroc va lancer un recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), 7ème du genre de l’histoire du Royaume. A la différence des précédentes opérations, celle de 2024 adoptera un nouveau mode opératoire en matière de collecte, d’exploitation et de diffusion de données auprès des ménages. Les nouvelles technologies seront déployées massivement pour plus d’efficacité et de célérité dans le traitement des informations. Les données recueillies devraient servir aux pouvoirs publics et aux acteurs économiques et sociaux pour établir leurs planifications. « Le prochain recensement devrait donner une idée sur l’évolution de la population et les interactions pouvant exister avec le développement », explique Mohamed Amrani, professeur d’économie à l’Université Hassan II de Casablanca. Il faut dire que le RGPH 2024 devrait confirmer l’accentuation de la transition démographique que connaît depuis des années le Maroc. Elle est marquée par l’évolution de l’urbanisation, la hausse de l’espérance de vie et la baisse de la fécondité.

La Nouvelle Tribune

Casa-Settat veut développer son tourisme rural

Le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat (CRT-CS) organise le 25 avril prochain Casablanca, le « Rural Tourism Challenge Casa- Settat ». Cette compétition inter-écoles vise, grâce à la participation des étudiants de l’enseignement supérieur, à mettre en valeur le tourisme rural dans la région. Les préfectures et provinces concernées sont Casablanca et Mohammedia, El Jadida, Nouaceur, Benslimane, Mediouna, Berrechid, Settat et Sidi Bennour. Pour le CRT-Casa-Settat, le tourisme rural dans cette région de Casablanca Settat représente un secteur en plein essor avec un potentiel de développement immense. Cependant, il fait face à des défis spécifiques liés la visibilité, l’accessibilité et la durabilité.

Pêche maritime: le Maroc est ouvert aux partenariats alignés sur les intérêts communs

Le Maroc « demeure ouvert aux partenariats diversifiés qui prennent en considération les intérêts communs, respectent pleinement la souveraineté de chaque partie, et visent à favoriser une compréhension mutuelle », a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki. Ces partenariats doivent également reposer sur « la gestion durable des ressources marines dans les eaux marocaines, la protection de l’économie maritime nationale et la préservation de la souveraineté du Royaume sur toutes ses eaux et sa zone économique exclusive », a-t-il ajouté devant les conseillers parlementaires. Le responsable gouvernemental a, en outre, relevé que l’accord de pêche maritime entre le Royaume du Maroc et l’UE est toujours en vigueur, et ce depuis 30 ans, et qu’il est actuellement mis en œuvre à travers une série d’accords bilatéraux et de protocoles exécutifs.