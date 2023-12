Diaspora : le grand retour, sécheresse : le ministre de l’équipement et de l’eau dresse un tableau inquiétant, l’informel gagne du terrain…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 23 décembre 2023:

Telquel

Diaspora : le grand retour

I ls sont 5,1 millions selon les dernières données communiquées par le ministère des Affaires étrangères. À ce chiffre, qui représente environ 15% de la population marocaine, peut s’ajouter l’effectif des personnes vivant à l’étranger et non immatriculées dans les consulats, ainsi que celles nées au Maroc et expatriées. Dès lors, la communauté des Marocains du monde peut s’élever à environ 6 millions de personnes, selon les estimations du Conseil économique social et inverse de celui emprunté par la première génération dans les années 1960, pour s’installer au Maroc et fuir un climat politique “anxiogène” et des discours “racistes et islamophobes qui minent le moral”, comme le décrit Ghizlane*, cette Franco-Marocaine de 27 ans, actuellement en recherche d’emploi…

Maroc Hebdo

Sécheresse : le ministre de l’équipement et de l’eau dresse un tableau inquiétant

La sécheresse agit au Maroc telle une épée de Damoclès. Au cours des cinq dernières années, le Maroc a subi une vague de sécheresse difficile, qui a limité les réserves d’eau à des niveaux préoccupants.

le ministre de l’Equipement et de l’eau, a reconnu, lors d’une conférence de presse au terme du conseil de gouvernement, jeudi 21 décembre 2023, que la situation de l’eau au Maroc est « critique ». Nizar Baraka a rappelé que les précipitations et les températures sont les principaux facteurs à l’origine de la crise. Les trois derniers mois ont été 67% plus secs qu’une année normale, tandis que les températures étaient de 1,30 degrés supérieurs à la moyenne annuelle.

Nouvelle Tribune

Taux directeur, plan quinquennal, inflation… les conclusions du dernier Conseil de BAM

Ce mardi 19 décembre, le Wali de Bank al Maghreb, Abdelatif Jouhari, a reçu comme à l’habitude, la presse à la suite du conseil de BAM, le matin-même, qui a examiné l’évolution de la conjoncture économique tant au niveau national qu’international ainsi que les prévisions macroéconomiques de la Banque. A l’international, une diminution des pressions inflationnistes a été observée due aux politiques monétaires restrictives et à la baisse des prix de l’énergie…

Finances News

L’informel gagne du terrain

Depuis quelques années, l’entrepreneuriat séduit de plus en plus les Marocains. Conscient de l’apport considérable de cette activité, en matière d’emploi et de création de richesse, le gouvernement marocain a mis en place une série de mesures pour favoriser le développement des investissements privés afin de promouvoir l’entrepreneuriat, à travers notamment des programmes de formation, d’accompagnement et de financement. Intitulée «Profil entrepreneurial du Maroc», une étude conjointe du ministère de l’Économie et des Finances et de la Banque africaine de développement (BAD) relève que le Royaume dispose d’un potentiel entrepreneurial conséquent.