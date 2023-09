Sur la route du séisme: sous les décombres, l’espoir, la reconstruction en marche: Akhannouch monte au front, économie, une nouvelle approche pour faire des affaires…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 30 septembre 2023:

Telquel

Jouahri, Hassan II et le FMI : “Majesté, le Maroc est ruiné”

Confrontés à une banqueroute imminente de l’État aux débuts des années 1980, Hassan II et Abdellatif Jouahri, alors ministre des Finances, n’ont d’autre choix que de se livrer aux griffes impitoyables du FMI. S’ensuivra une décennie de sacrifices, de larmes, de sang et de sueur, dont le Maroc mettra de longues années à s’en remettre. Récit et conséquences.

Le Canard Libéré

Sur la route du séisme: sous les décombres, l’espoir…

Le séisme du 8 septembre a fait des dégâts d’inégalé intensité dans les zones sinistrées. Alors que certaines habitations et douars se sont complètement effondrées, d’autres situés à proximité ont pu résister à la puissance de la secousse. Ce qui interroge directement la qualité du bâti et la responsabilité des autorités… Choses vues.

Maroc Hebdo

La reconstruction en marche: Akhannouch monte au front

Dans les deux cas, il s’agit de séismes. Le premier est littéral et c’est celui qui a frappé la province d’Al-Haouz le 8 septembre 2023. Quant au deuxième, il est sociétal, et le roi Mohammed VI vient très officiellement de le relancer par le biais d’une lettre rendue publique ce 26 septembre 2023 après en avoir posé les premiers contours dans son discours du trône de l’année 2022: c’est celui de la révision du code de la famille. Et il se trouve que successivement, un homme en particulier s’est retrouvé, sur décision de la plus haute autorité de l’État, en plein de leur épicentre, à savoir le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La Vie Eco

Économie, une nouvelle approche pour faire des affaires

Ce qui fait la force du Maroc en Afrique, c’est que ses relations économiques avec les pays du continent sont fondées sur le principe du respect mutuel et sur la prédominance de l’approche gagnant-gagnant. L’une des caractéristiques principales de sa politique africaine, c’est la progressivité dans sa démarche. Dans un premier temps, le Royaume s’est…

Finances News

Comment gérer la flambée des prix

Phénomène mondial, la hausse des prix à la pompe prend des proportions inquiétantes à mesure que les prix du pétrole grimpent de manière significative. Pour les pays non producteurs, comme le Maroc, la variation des prix finit inéluctablement par se faire sentir sur le portefeuille des consommateurs, qui subissent coup sur coup des augmentations des prix à la pompe depuis le début du mois d’août. Pourtant, la dernière hausse de 50 centimes prévue pour le 15 septembre courant n’a pas été appliquée par les distributeurs, probablement en signe de solidarité envers la région d’Al Haouz, récemment touchée par un séisme.

Nouvelle Tribune

Réforme du Code de la Famille: Tous les freins s’usent

Le Cabinet royal a émis un communiqué de presse indiquant que «Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé une Lettre au Chef du gouvernement relative à la révision du Code de la famille». Cette annonce marque le coup d’envoi d’une réforme annoncée par le Souverain à l’occasion de la Fête du Trône en 2022 et dont les propositions sont attendues dans un délai de six mois, avant l’élaboration du projet de loi que le gouvernement présentera au Parlement national. C’est un pas historique une nouvelle fois qui va être franchi à l’occasion de cette réforme, comme avec la précédente Moudawana en 2004. Pourtant, malgré l’implication royale dans la voie de la réforme, les boucliers se dressent, dans un réflexe quasi-instinctif de préservation.