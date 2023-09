Le puissant tremblement de terre qui a frappé plusieurs villes du Royaume causant plus de 2.900 morts est à la Une de la presse hebdomadaire parue ce samedi 16 septembre 2023:

Telquel

Séisme d’Al Haouz : le choc, la solidarité et la reconstruction

L e vendredi 8 septembre 2023 à 23 h 11, la terre a tremblé. Violemment. Berceau du choc principal, la province d’Al Haouz et ses plus de 6000 douars s’ébranle. Passé l’effroi des premières secousses qui ont fait vaciller de nombreuses villes à plusieurs kilomètres de l’épicentre, la sidération domine. Au dernier décompte, le séisme d’une magnitude de 6,8 à 7 sur l’échelle de Richter a fait presque 3000 victimes (selon les données alors que nous écrivions ces lignes) et privé quelque 300 000 personnes de leur foyer. Depuis plus d’une semaine, les images de désolation, de détresse humaine, défilent sur les écrans des smartphones.

Le Canard Libéré

Le Maroc touché au cœur

C’est le plus puissant séisme que le royaume ait jamais connu en un siècle. Classé 7 sur l’échelle de Richter. La terre a tremblé si fort que l’onde de choc a fait vaciller les maisons à Casablanca, Rabat et Kenitra, poussant une bonne partie des habitants, pris de panique, à quitter leurs maisons et pour certains d’entre eux de passer la nuit dehors de peur des répliques. Plus de peur que de mal aussi un peu plus au sud de Marrakech, dans les provinces de Ouarzazate et de Tata où le séisme a provoqué des fissures dans les maisons.

La Nouvelle Tribune

Séisme d’Al Haouz: une nation unie face à l’adversité

Le 8 septembre dernier, la région d’Al Haouz a été secouée par un séisme qui a semé la panique et la destruction dans de nombreuses localités. Cependant, au milieu de la tragédie, un élan de solidarité remarquable a émergé, démontrant la force et la compassion du peuple marocain. Mais ce n’est pas seulement au sein du Maroc que cette solidarité s’est exprimée. Le monde entier s’est solidarisé avec le Maroc. Des chefs d’État, des politiciens, des personnalités du monde du football, des artistes et de nombreuses autres personnalités internationales ont exprimé leur soutien aux Marocains en ces temps difficiles. Des cagnottes ont été lancées dans plusieurs pays pour venir en aide aux rescapés du séisme, montrant ainsi la solidarité internationale qui s’est manifestée. Il est à noter que depuis la pandémie de COVID-19, les Marocains ont montré une grande solidarité entre eux, se montrant capables de s’entraider dans les moments de crise. Cette solidarité, qui s’est renforcée au fil des épreuves, a joué un rôle crucial dans la réponse rapide et coordonnée à la catastrophe naturelle.

Finances News

Secousses économiques et opportunité de renaissance

Destruction des infrastructures, perturbations de la production industrielle, pertes agricoles, baisse du tourisme ou encore les coûts de reconstruction…, les impacts économiques engendrés par le séisme de la région d’Al-Haouz sont nombreux. Aujourd’hui, au-delà de l’aspect humanitaire, la question de quantifier l’impact de cette tragédie sur l’économie est cruciale. «Le séisme qui a frappé Al-Haouz a provoqué une destruction de la richesse, touchant à la fois le patrimoine et les flux économiques», nous explique l’économiste Omar Bakkou. Il précise que les logements, les infrastructures et le capital physique ont subi des dégâts considérables, laissant une cicatrice économique profonde dans cette région. Il ajoute que la production économique de la région est susceptible de chuter drastiquement à court terme, créant ainsi une pression sur l’économie régionale.

Maroc Hebdo

Tragédie d’Al-Haouz : Une nation debout

Paris, nuit du 8 au 9 septembre 2023. Depuis une semaine jour pour jour, le roi Mohammed VI et plusieurs de ses collaborateurs se trouvent dans l’hôtel particulier dont il dispose depuis juillet 2020 dans le VIIe arrondissement de la capitale française, juste au pied des poutrelles de fer de la tour Eiffel. En principe, le Souverain est, dit-on, censé y effectuer un séjour privé plutôt prolongé, mais quand, à ce moment, il commence à recevoir depuis le Maroc des appels alarmistes et alarmés de la part de différents responsables de l’appareil de l’État, il sait déjà que c’est dans l’immédiat qu’il doit rentrer au bercail.