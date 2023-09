Séisme : le jour d’après s’organise, stade Mohammed V devant la justice: le jeu trouble des acteurs, la colonne vertébrale du PLF 2024…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 23 septembre 2023:

Telquel

Séisme : le jour d’après s’organise

Aussitôt dit, aussitôt fait. Quatre jours seulement après l’annonce par le roi Mohammed VI du programme de relogement massif destiné aux rescapés du séisme d’Al Haouz, les équipes des commissions locales de recensement sont déjà à pied d’œuvre. Lundi 18 septembre, les experts se sont rendus dans les provinces d’Al Haouz et de Taroudant. Le lendemain, c’était au tour des provinces d’Ouarzazate et de Chichaoua. Les commissions techniques sont chargées d’évaluer et de recenser les besoins des populations locales, en articulation avec le communiqué émanant du Cabinet royal dans la soirée du jeudi 14 septembre. L’objectif est d’identifier les habitations effondrées, dont les propriétaires bénéficieront d’un montant de 140.000 dirhams pour la reconstruction, et celles exigeant une réhabilitation, avec une aide de 80.000 dirhams…

Le Canard Libéré

Stade Mohammed V devant la justice: le jeu trouble des acteurs…

S.M Le roi Mohammed VI a répété le mot «sérieux» exactement à quatorze reprises dans le dernier discours du Trône. Et on ne le comprend que trop bien si on se penche sur une quantité incroyable de dossiers d’incurie en cours, dont on peut citer celui du complexe sportif Mohammed V, ex- « Marcel Cerdan», « Stade d’honneur », ou tout simplement «Donor ». Trop de détails, de complexité, de silences, de langues de bois (en bois massif), et d’autres langues tout simplement fourchues. Le sort des candidatures du Maroc pour la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030 est en jeu. En effet, il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu’on en entende et voit des vertes et des pas mûres concernant Donor. En faire le tour serait une tâche ardue et, d’ailleurs, inutile.

La Vie Eco

Déjà dans l’après, l’État est à l’œuvre

Le Roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée au programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d’Al Haouz. D’un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams sur une période de cinq ans et ciblant une population de 4,2 millions d’habitants, le programme…

Maroc Hebdo

Après le séisme, la reconstruction : Tous pour un, un pour tous

La reconstruction, comme dirait l’autre, c’est maintenant. Au moment même où se poursuivaient encore les opérations de secours dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre 2023, elle se trouvait déjà en tête de l’agenda des pouvoirs publics. On l’avait vu, le roi Mohammed VI avait dès le 9 septembre 2023, c’est-à-dire moins de 24 heures après la tragédie, mis à profit la réunion de travail qu’il avait présidée au palais royal de Rabat pour donner ses instructions au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, pour mettre en place « immédiatement » une commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits « dans les meilleurs délais ».

Finances News

La colonne vertébrale du PLF 2024

Les réformes fiscales entreprises dans les Lois de Finances 2022 et 2023 seront poursuivies cette année dans le cadre du PLF 2024. L’objectif étant de moderniser l’administration fiscale, d’accroître la visibilité pour les acteurs économiques et de maintenir la stabilité du système fiscal à l’horizon 2026. La feuille de route de cette politique fiscale a été tracée par la loi-cadre n°69-19 portant réforme fiscale, publiée en 2021, et qui constitue une référence permettant d’encadrer les actions à prendre durant les différentes étapes de sa mise en œuvre, de manière à garantir sa convergence avec les poli tiques publiques, renforcer les droits des contribuable…

Nouvelle Tribune

Al Haouz : Toutes les routes classées sont réhabilitées, selon les officiels

Une série de mesures urgentes ont été prises par la direction provinciale depuis les premières heures ayant suivi le tremblement de terre d’Al Haouz pour garantir la fluidité de la circulation sur les routes classées de la province. Pas moins de 233 kms de routes classées affectées par le séisme ont été rouvertes au niveau de la province d’Al Haouz, a-t-on appris auprès de la direction provinciale de l’Equipement. Il s’agit de la route nationale n°7 reliant Tahnaoute et Taroudant, de la route régionale 2036 reliant la route nationale n°7 à la commune d’Ighil (épicentre du séisme), de la route régionale 2017 reliant Ourika et Sitti Fadma et de la route régionale 2030 reliant Agbalou et Oukaimeden.