Marocanité du Sahara : Israël l’a fait !, Pluie d’incertitudes autour de la croissance, Comment Booking plume les hôteliers marocains…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 22 juillet 2023:

Telquel

Marocanité du Sahara : Israël l’a fait !

L orsqu’elle atterrit ce 17 juillet sur le bureau du roi Mohammed VI, la missive de Benyamin Netanyahu concrétise la caution politique d’un nouvel allié. Comme s’il fallait encore un symbole, la lettre a été postée depuis le complexe Kiryat Ben-Gourion, le building administratif qui abrite le cœur du pouvoir à Jérusalem-est. Un degré d’engagement sur la cause nationale du Maroc que l’État hébreu précise vouloir refléter “dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien”, tant auprès de ses alliés que des organisations régionales et internationales. Loin de s’arrêter là…

Le Canard Libéré

Comment Booking plume les hôteliers marocains

En pleine saison estivale, une correspondance émanant du leader mondial de la réservation d’hôtels en ligne les obligent à payer les commissions exigibles en devises et non plus en dirhams. Ce changement unilatéral est de nature à occasionner un surcoût d’au moins 10% au titre des frais de change pour les hôtels référencés sur sa plateforme du fait que les factures seront désormais réglées en euros et non plus en dirhams via un compte ouvert auprès d’une banque marocaine.

Finances News

Pluie d’incertitudes autour de la croissance

L’économie marocaine offre peu de visibilité en ce moment. La conjoncture s’est pourtant globalement améliorée à la faveur notamment de la baisse des pressions inflationnistes. Il y a ainsi certes eu une détente en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, mais les niveaux de prix restent globalement élevés. Au deuxième trimestre 2023, l’inflation s’est établie à 7,1% en glissement annuel, au lieu de +9,1% un trimestre auparavant. Cette tendance baissière devrait se pour suivre, d’autant que le haut commissariat au Plan (HCP) s’attend à ce que l’inflation au niveau national se situe à +5,4% au troisième trimestre 2023, en l’absence de tensions majeures sur le marché mondial des matières premières.

Maroc Hebdo

Mahmoud El Khalfi: “Avec la montée de l’extrême droite, nous craignons pour nos droits en Suède”

Imam de la grande mosquée de Stockholm et président de l’Alliance islamique de Suède, Mahmoud El Khalfi, d’origine tunisienne, revient pour nous sur l’acte de l’autodafé du Saint-Coran, qui s’est produit récemment en Suède. « Les lois actuelles en vigueur et la montée au pouvoir d’une coalition politique réunissant la droite et l’extrême droite, après leur victoire aux législatives de septembre 2022, ne permettent pas aux musulmans de profiter pleinement de leurs droits, notamment d’exercice du culte. Mais j’avoue que les musulmans actuellement ont réussi à se construire et à se constituer en associations pour défendre leurs droits et renforcer leur présence dans la société »…

La Vie Eco

Israël reconnaît la marocanité du Sahara, à qui le tour ?

Bien qu’attendue, depuis la signature de l’accord tripartite Maroc-USA-Israël en 2020, la décision d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud constitue bel et bien un tournant majeur dans le dossier du Sahara marocain. Il convient de signaler tout d’abord que cette reconnaissance n’est nullement une condition pour la reprise des relations entre les deux pays. Elle en est, par contre, la conséquence : elle ouvrira davantage d’horizons pour la coopération multidimensionnelle dont les deux parties sont en train de jeter les jalons. La preuve par la multiplication des visites, mais aussi celle des accords et conventions, aussi stratégiques que diversifiés, signés récemment. La suite logique, qui ne saurait tarder, étant la promotion des représentions des deux pays, les bureaux de liaison, au rang d’ambassades.

Challenge

Les défis de la mobilisation

Les pouvoirs publics ont conscience du rôle de la communauté des Marocains à l’étranger et se sont saisis de cet enjeu. Mobiliser les compétences et les talents de ces personnes pour le développement de leur pays suppose de mieux les connaître et de mieux cerner leurs inspirations, leurs besoins et leurs attentes.