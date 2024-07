Réglementation des trottinettes et vélos électriques : élaboration de deux projets de décret, un monde sans cash n’est pas pour demain, entre les pharmaciens et la ville de Casablanca, le torchon brûle…, voici les principaux titres de presse hebdomadaire du samedi 13 juillet:

Telquel

Réglementation des trottinettes et vélos électriques : élaboration de deux projets de décret

Deux projets de décret modifiant et complétant les décrets n°2.10.421 relatif aux véhicules et n°2.10.420 portant sur les règles de la circulation routière ont été élaborés et sont en cours d’approbation, en interaction avec l’émergence de nouveaux moyens de transport sur la voie publique, a indiqué le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.

Le Canard Libéré

Un monde sans cash n’est pas pour demain

La baisse de l’usage transactionnel de la monnaie physique à travers le monde au profit de nouveaux instruments de paiement modernes n’a en rien fait disparaître l’attrait pour l’argent liquide. En plus de son rôle dans le maintien du contact avec la réalité, il joue le rôle de valeur refuge dans un monde bourré d’incertitudes. Explications.

Maroc Hebdo

Entre les pharmaciens et la ville de Casablanca, le torchon brûle

Les patrons des officines ne décolèrent pas. Face à ce qu’ils qualifient de harcèlement de la part des autorités locales, les pharmaciens ont décidé de s’adresser directement au ministre de l’Intérieur et au Wali de Casablanca. Ils sont exaspérés par une taxe communale, vécue comme une atteinte à leur vocation d’utilité publique.

La vie Éco

Economie verte : L’Afrique, un continent prometteur

A cet égard, M. Talbi El Alami a indiqué dans une allocution lue en son nom par le premier vice-président de la Chambre des Représentants, Mohamed Sibari, que le continent requiert des financements pour se transformer en richesses dont bénéficieront les pays, dans le cadre d’une logique gagnant-gagnant.

Il a, dans ce sens, rappelé l’engagement ferme du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du développement durable en Afrique, se concrétisant par des projets structurants et des stratégies ambitieuses, rappelant l’Initiative atlantique lancée par Sa Majesté le Roi, qui vise à réaliser l’intégration économique africaine et à permettre à de nombreux pays du continent de disposer de ports sur la mer, avec les équipements de base stratégiques et structurel.

Finances News

Xharte d’investissement: une réforme stratégique pour une croissance durable

La Charte d’investissement de 2023 marque une étape décisive pour le Maroc, en mettant en place un cadre modernisé et attractif destiné à séduire les investisseurs, tant nationaux qu’internationaux. Cette nouvelle feuille de route s’attache à améliorer le climat des affaires et à promouvoir la bonne gouvernance, tout en finançant les grands chantiers de l’État social, intégrant les dimensions humaines, territoriales et économiques.