Futures élites : ma vie en grande école, l’éternelle complainte du touriste national, le PAM: le gouvernement lui va bien…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 15 juillet 2023:

Telquel

Futures élites : ma vie en grande école

Harvard, Yale, Columbia, HEC, Essec, Polytechnique, Ponts et chaussées, Sciences Po, London School of Economics… avec plus de 63 000 étudiants à l’étranger, dont certains inscrits dans les écoles et universités les plus prestigieuses du monde, le Maroc se hisse dans le top 20 des principaux pays de départ des étudiants à l’étranger. Et s’ils sont nombreux à vouloir rentrer un jour au bercail, leur expérience hors du Maroc freine souvent leur désir de retour.

Le Canard Libéré

L’éternelle complainte du touriste national

Cela fait plusieurs années que ce sujet revient au-devant la scène sur fond de plaintes du touriste local qui crie au scandale. Sans que rien ne soit fait pour remédier à ce problème qui de surcroît n’est pas insoluble. Étant donné que l’architecture de l’industrie marocaine des voyages a été conçue notamment dans sa composante hébergement classée pour le touriste international de séjour (TIS), il suffit juste d’élaborer une offre touristique qui soit adaptée au profil et aux attentes des familles marocaines. La formule idoine en la matière sont sans conteste les appart’hôtels avec salon, chambre pour les parents et une deuxième pour les enfants, dotés de toutes les commodités nécessaires (kitchenette et ustensiles de cuisine, coin vaisselle, linge…).

La Vie Eco

Le PAM: le gouvernement lui va bien

Attendue par les membres du parlement PAMIste, mais aussi par le landerneau politique, l’allocution de Abdellatif Ouahbi, lors de la 27ème session du conseil national du PAM était sous le ton de la clarification des positions, notamment en ce qui concerne la participation et son implication dans l’actuelle majorité. Samedi 8 juillet, le secrétaire général…

Finances News

Éternelle discorde entre compagnies et courtiers

La relation entre les intermédiaires d’assurances et les entreprises d’assurances est souvent altérée par une problématique chronique : le recouvrement des créances liées aux polices d’assurance auto mobile auprès des courtiers. Cette problématique, qui persiste depuis des années, est très consommatrice de coûts, de temps et d’effort des deux côtés. Avant 2016, une certaine ambiguïté juridique entourait l’encaissement des primes, ce qui permettait aux intermédiaires de collecter ou de reverser les paiements selon leur convenance. Cependant, la circulaire de 2016 a…

La Nouvelle Tribune

La prime territoriale concerne 80% des préfectures et provinces

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a indiqué que le développement de l’ensemble des régions du Royaume et le renforcement de leur attractivité pour les investissements constituent une priorité pour le gouvernement. Jazouli, qui s’exprimait lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, a également relevé que grâce à la nouvelle charte, les régions bénéficieront des opportunités d’investissements à travers des primes territoriales dans le cadre d’un dispositif de soutien afin de limiter les disparités entre les provinces et préfectures du Royaume en termes d’attractivité des investissements. Cette prime territoriale concerne 60 parmi 75 préfectures et provinces au niveau national, soit 80% des préfectures et provinces du Royaume, a-t-il précisé.