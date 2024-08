Maroc-France: un nouveau souffle pour le business, 25 ans de règne du Roi Mohammed VI, entre résilience, progrès et réformes, code de procédure civile : le texte de la discorde, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 3 août 2024:

Telquel

Maroc-France: un nouveau souffle pour le business

Le nouveau souffle de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara a été accueilli avec beaucoup « d’enthousiasme » et de « satisfaction » par la communauté des affaires de l’Hexagone. Un pas en avant qui offre de nouvelles opportunités pour renforcer les liens économiques entre les deux pays et stimuler les investissements français dans les provinces du sud du royaume.

Le Canard Libéré

Diplomatie : La France reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Dans une évolution significative, le Président français annonce officiellement à SM le Roi qu’il « considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », indique le cabinet royal dans un communiqué diffusé ce mardi matin 30 juillet 2024. Le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé officiellement que la France considère le Sahara occidental comme relevant de la souveraineté marocaine. Cette déclaration, transmise dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, représente une évolution significative et renforce le soutien international au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007. Dans un développement diplomatique majeur, le Président français, Emmanuel Macron, a adressé un message officiel à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, affirmant que la France considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Cette annonce, relayée par le Cabinet Royal, survient à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

La Nouvelle Tribune

25 ans de règne du Roi Mohammed VI, entre résilience, progrès et réformes

La politique africaine du Roi Mohammed VI a été marquée par une série de visites et d’accords de coopération bilatéraux, renforçant les relations du Maroc avec ses voisins africains. Le retour du Maroc à l’Union africaine en 2017 a été un moment clé, illustrant l’engagement du Royaume envers son continent. Le Maroc est devenu un investisseur majeur en Afrique, avec des investissements dans les secteurs des banques, de l’immobilier et des télécommunications.

Maroc Hebdo

La Palestine, l’autre première cause nationale

Au moment où la guerre commençait dans la bande de Gaza à la suite des attaques perpétrées le 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël, d’aucuns s’imaginaient déjà, notamment dans un certain voisinage proche, le Maroc dans l’embarras. Près de trois ans après avoir “normalisé” en décembre 2020, dans le cadre des accords d’Abraham, ses relations avec Tel-Aviv en contrepartie de la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur son Sahara, le Royaume devait bien se résoudre, appuyaient-ils déjà, à faire machine arrière et revenir au statu quo ante, c’est-à-dire des relations, au mieux, interlopes avec la partie israélienne, avec à la clé, peut-être même, un coup dur pour la cause nationale. “Échec diplomatique”, tonnait-on… Mais il faut dire que ces voix, clairement hostiles, ont dû, au bout du compte, se faire une raison.

La Vie Eco

Code de procédure civile : Le texte de la discorde

Entre peines alternatives et Code de procédure civile, la session parlementaire du printemps aura été sous le signe de la Justice. Le projet de loi 02.23 a suscité bien des remous. À peine adopté en commission à la première Chambre, dans la soirée du 13-14 juillet, qu’il provoqua une levée de boucliers dans les rangs…