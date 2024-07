France : quels risques pour l’économie marocaine ?, assurance voyages : la prime de la discorde, l’Afrique Atlantique en débat à Dakhla…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 6 juillet 2024:

Telquel

France : quels risques pour l’économie marocaine ?

Les Français iront aux urnes ce dimanche 7 juillet, et la possibilité que le Rassemblement national réussisse à s’emparer de la majorité absolue à l’Assemblée nationale ne peut être écartée. Or, l’avènement d’un gouvernement d’extrême-droite pourrait avoir des retombées économiques majeures sur le royaume. Dans quelle mesure le Maroc serait-il affecté ? Faut-il s’en inquiéter ?

Le Canard Libéré

Assurance voyages : La prime de la discorde

Les dossiers de visas Schengen génèrent un profit très discutable surtout lorsque le visa n’est pas accordé. La première source d’argent réside dans les tarifs des visas, qui s’élèvent à près de 1300 DH (environ 120 euros) dont le candidat s’acquitte à l’avance. Une fortune, contenu du volume des dossiers déposés, qui tombe dans l’escarcelle des services consulaires du pays européen, que le demandeur obtienne son visa ou pas. Ce qui n’est pas juste puisque n’est rétribué d’un point de vue commercial ou de service qu’une prestation effectivement assurée. La seconde source d’argent non moins considérable provient des assurances voyages que tout candidat doit souscrire pour 700 DH environ et mettre dans son dossier de visa.

Maroc Hebdo

Marocain je suis, Marocain je reste

Ils sont plus de cinq millions de Marocains qui résident à l’étranger, en majorité en Europe. Souvent désignés par l’acronyme MRE, nos compatriotes vivant hors des frontières du Royaume sont médecins, astronautes, sportifs de haut niveau, hommes d’affaires bien côtés, brillants avocats, décideurs politiques de premier plan, journalistes influents, ingénieurs distingués, cadres… Des parcours d’hommes et de femmes aussi divers qu’inspirants. Mais ce qui force le plus le respect et l’admiration, c’est leur attachement sans pareil à la patrie, à la monarchie et à la famille et l’amour presque idyllique qu’ils vouent à leur pays d’origine.

La Vie Éco

L’Afrique Atlantique en débat à Dakhla

Ce vendredi 5 juillet, la ville de Dakhla était au cœur de l’Afrique en recevant l’édition 2024 du Morocco Today Forum, organisé par le groupe Le Matin, en partenariat avec l’Agence marocaine de la coopération internationale et la région Dakhla-Oued Eddahab. Ainsi, la perle des provinces du Sud du Royaume confirmait son statut de carrefour, de pont entre le Royaume et sa profondeur africaine, voire au-delà.

Finances News

Viandes rouges: la reconstitution du cheptel national dépendra de la clémence du ciel

De nombreux citoyens n’ont pas observé le rituel de l’Aïd Al-Adha, soit par choix ou par contrainte. Certains étaient dans l’incapacité d’acheter le mouton. D’autres, faute de ne pouvoir acheter des bêtes mâles, ont choisi des femelles et cela représente une menace pour la reconstitution du cheptel national. La hausse des prix de 20% à 30%, voire 40% par rapport à l’année dernière, explique en bonne partie ce constat. Faut-il s’attendre au même scénario l’année prochaine ?

La Nouvelle Tribune

Maroc-réforme des EEP : Un financement de 350 M$ de la Banque Mondiale

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et le directeur du département Maghreb et Malte de la Banque mondiale (BM), Jesko Hentschel, ont signé, jeudi à Rabat, un accord de financement de 350 millions de dollars pour soutenir le programme de réforme des établissements et entreprises publics (EEP). Lors de la cérémonie de signature, Mme Fettah a souligné que cet accord renforce les relations de coopération exemplaires avec la BM et soutient la mise en œuvre du processus de réforme des EEP, initié par le Royaume en application des Hautes Orientations Royales.