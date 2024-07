Hydrogène vert: le point sur l’offre Maroc, artisanat: le conseil tisse sa stratégie, industrie: des perspectives prometteuses à l’horizon…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire de ce samedi 20 juillet 2024:

La Nouvelle Tribune

Hydrogène vert, le point sur l’offre Maroc

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé lundi une mobilisation foncière de près d’un million d’hectares pour la mise en œuvre de l’ »Offre Maroc » dédiée au développement de l’hydrogène vert, en accord avec la vision royale. Lors de la séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale à la Chambre des représentants sur la « politique d’urbanisme et d’habitat et son impact sur la dynamique économique et le développement spatial et social », M. Akhannouch a souligné que ce parc immobilier permettra de soutenir les projets intégrés de ce chantier royal, renforçant ainsi la compétitivité du Maroc dans ce secteur vital. Il a précisé que le foncier est désormais considéré comme un levier essentiel pour le développement de l’hydrogène vert.

La Vie Éco

Artisanat, le conseil tisse sa stratégie

Le secteur de l’artisanat vit, depuis quelque temps, au rythme d’une transformation qui ouvre de nouvelles perspectives prometteuses. Les métiers s’organisent de mieux en mieux, avec un secteur qui se structure et récolte la métamorphose en cours, et des produits qui s’exportent de plus en plus, et un processus de modernisation et de consolidation qui se poursuit. Le Chef du gouvernement a présidé, le 16 juillet, la première réunion du Conseil national de l’artisanat (CNA), qui n’est pas une structure en plus, mais un outil organisationnel de nature à aider à aller encore plus loin dans ce processus lancé depuis plus de deux ans.

Finances News Hebdo

Industrie, des perspectives prometteuses à l’horizon

L’automobile, l’aéronautique et l’agroalimentaire jouent un rôle important dans l’expansion économique du pays, attirant des investissements significatifs, notamment dans les zones franches industrielles telles que Tanger Med. « La part de l’industrie s’élève à 85% dans le total des exportations à fin mai 2024. Nous notons une croissance positive des exportations marocaines dans les secteurs clés tels que l’automobile et l’aéronautique entre 2023 et 2024″, nous précise une source autorisée au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le Canard Libéré

Pouvoir d’achat : Très cher Maroc

C’est l’été de tous les records qui commence. Ce n’est pas seulement la chaleur qui est écrasante. Les prix de l’alimentaire sont tout aussi brûlants. Chaud, chaud les prix des denrées de consommation courante qui continuent leur envolée spectaculaire. D’habitude cléments, les prix des fruits de saison ont perdu la raison. Des figues noires entre 50 et 70 DH le kilo, la pastèque à 8 DH le kilo, le melon de Larache à 9 DH le kilo, la pêche entre 20 et 25 DH !