Maroc-France : une visite qui a fait pschitt, crédits bancaires: les prêts à l’équipement retrouvent du tonus, artisanat marocain, les plans du ministère pour développer la filière…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 2 mars 2024:

Telquel

Maroc-France : une visite qui a fait pschitt

U ne longue attente. Lundi 26 février, dans la salle de presse du ministère de l’Intérieur à Rabat, les nombreux journalistes marocains et étrangers s’impatientent. Stéphane Séjourné, nouveau ministre des Affaires étrangères français, proche de Macron, doit donner une conférence de presse bilatérale avec son homologue Nasser Bourita. Alors que l’échange ne devait durer qu’une trentaine de minutes, c’est au bout…

Le Canard Libéré

Grève des étudiants en médecine: la sortie ratée de Aït Taleb et Miraoui

On attendait que M.M Aït Taleb et Miraoui apportent une réponse claire et sans équivoque, compréhensible par tous, sur la principale revendication des futurs médecins et qui est à l’origine de leur mouvement de protestation : la réduction des années d’études de 7 à 6 ans, prise en 2022 mais dont le bien-fondé nous échappe. Une mesure dont personne dans les rangs des étudiants ni des enseignants n’a compris l’objectif et la finalité, contribuant à alimenter légitimement la crainte des futurs médecins et de leurs parents. Mais aucune explication n’a été curieusement donnée, les deux ministres ayant noyé le problème…

Maroc Hebdo

Quand le Maroc s’éveillera…

“Fiable, stable et sérieux”. Ces trois qualificatifs, c’est dans la bouche d’un diplomate occidental de haut niveau que Maroc Hebdo les a relevés, au cours d’un échange à bâtons rompus qui s’est tenu à l’issue de la visite de Stéphane Séjourné ce lundi 26 février 2024 à Rabat. Et ce qu’ils visaient, ce n’est pas le chef de la diplomatie française -il devra prouver sur la longue durée pour pouvoir les mériter-, mais le Maroc. “Votre pays, on sait qu’on peut compter dessus”, a assuré notre interlocuteur, la voix laissant clairement transparaître la sincérité de sa pensée. Et pour le moins, ce dernier est loin de faire figure de cas isolé.

Finances News hebdo

Crédits bancaires: les prêts à l’équipement retrouvent du tonus

La hausse des taux et l’inflation n’ont finalement pas eu raison de la production des prêts bancaires, qui s’est plutôt bien comportée l’année dernière. Au 31 décembre 2023, l’encours global des crédits bancaires dépasse la barre des 1.100 milliards de DH, malgré une contreperformance sur certains segments de prêt. Ce sont donc plus de 54 milliards de DH de crédits qui ont été distribués par le secteur bancaire marocain en 2023, selon les dernières statistiques de la Banque centrale. Ainsi, les crédits bancaires ont terminé l’année sur une hausse aux alentours de 5,2% (2,9% pour le secteur non financier), bénéficiant essentiellement de la bonne tenue de l’évolution des crédits à l’investissement. Notons que cette croissance est supérieure de 70 pbs par rapport à la moyenne observée durant la période 2015-2022, soit de 4,2%. Les crédits à l’équipement se distinguent à travers une hausse de 10,2% à 198 milliards de DH.

La Nouvelle Tribune

Artisanat marocain, les plans du ministère pour développer la filière et ses acteurs

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, a mis en lumière les axes stratégiques essentiels pour le renforcement et le développement du secteur de l’artisanat marocain à l’occasion de la 8ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA) à Casablanca. Elle a cité notamment des programmes spécifiques d’appui à l’exportation et la création de centres d’excellence dédiés à la modernisation des filières artisanales. Ces mesures, qui ont débuté avec les secteurs du tapis et de la poterie, visent à étendre leur portée à d’autres domaines artisanaux, a-t-elle dit, soulignant l’engagement du ministère à embrasser un spectre plus large de l’artisanat marocain. La labellisation a été identifiée comme un pilier crucial pour la valorisation des produits artisanaux marocains, renforçant ainsi le label Made in Morocco et élargissant la présence de ces produits sur les marchés clés tels que l’Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient. Cette démarche stratégique vise à structurer le marché, à garantir l’authenticité et la qualité des produits artisanaux marocains, et à renforcer leur compétitivité sur le marché international.

La Vie Eco

Finances publiques : Du rouge pour démarrer 2024

Après avoir conclu l’année 2023 sur une note bien meilleure que prévu, avec un déficit budgétaire qui s’est réduit à 62 milliards de dirhams, les finances publiques démarrent 2024 en zone rouge. À fin janvier, et selon les dernières données du ministère des Finances, le déficit budgétaire s’est établi à 1,7 milliard de dirhams, contre un excédent de 516 millions de dirhams un an auparavant, soit un creusement de quelque 2,2 milliards de dirhams. Globalement, les dépenses budgétaires, qui culminent après un mois à près de 29 milliards de dirhams, croissent plus vite que les recettes qui atteignent 27,2 milliards de dirhams : les premières progressent de 16,5%, tandis que les secondes augmentent de «seulement» 7,3%. D’où le creusement du déficit.