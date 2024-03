BTP: De la crise à la reprise, Mohamed Boudrika: un plan d’évasion et des questions, Marché du poisson : Surchauffe ramadanesque en attendant l’accalmie…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 16 mars 2024:

Telquel

Les bonnes feuilles des “Carnets Covid” de Abdallah Laroui : “Pour l’Algérie, la guerre est déjà en cours”

Fin connaisseur des relations entre le Maroc et l’Algérie, Abdallah Laroui ne croit plus à une solution diplomatique entre les deux pays concernant le Sahara. Résigné, il estime que tout effort de Rabat est vain car Alger, belliqueux et jusqu’au-boutiste, n’a jamais voulu négocier: Mohammed VI tend la main à Alger : au sujet du discours du trône, mardi 3 août 2021 “Beaucoup de commentateurs ont été pris de court. Ils croyaient avoir licence de dire tout le mal qu’ils pensent de l’Algérie et…

Le Canard Libéré

Mohamed Boudrika sera condamné par contumace: un plan d’évasion et des questions

Mohamed Boudrika a été condamné mercredi 13 mars 2024 par contumace par le tribunal correctionnel de Casablanca à 1 an de prison avec sursis, assorti d’une amende de 232.500 DH. Ce jugement concerne deux chèques sans provisions émanant du promoteur immobilier, l’un d’un montant de 730.000 DH et l’autre de 200.000 DH. Au vu du verdict, le sursis, d’aucuns peuvent penser que le cas du président du Raja n’est pas aussi désespéré qu’il n’y paraît. N’ayant pas été condamné à la prison ferme, il peut revenir au bercail et retrouver ses multiples activités…

Maroc Hebdo

Bahija Simou : « la marocanité du Sahara occidental et oriental est irréfutable »

Dans une interview exclusive, l’historienne marocaine remet les pendules à l’heure. Elle rappelle, documents à l’appui, la marocanité de vastes pans du Sahara, dont beaucoup sont aujourd’hui usurpés par l’Algérie. Elle vient, début mars 2024, de réitérer une position qu’elle avez déjà à maintes reprises exprimé au cours de votre carrière académique, à savoir que le Sahara oriental est historiquement marocain.

Finances News hebdo

BTP: De la crise à la reprise

Avec une part estimée à environ 6,2% du produit intérieur brut (PIB) du pays, le secteur du bâtiment et des travaux publics est l’un des piliers fondamentaux de l’économie marocaine qui stimule l’activité de nombreux domaines connexes. Il a cependant connu trois années particulièrement difficiles à cause de la crise sanitaire et de la conjoncture nationale et internationale défavorable marquée notamment par le renchérissement des intrants. Mais aujourd’hui, porté par une série de grands projets structurants et une augmentation significative de l’investissement public, il se prépare à un nouveau chapitre de croissance et de développement. A l’évidence, les grands chantiers en cours et à venir offrent au secteur du BTP des perspectives de croissance significatives. Mais pour saisir pleinement ces opportunités, le secteur doit, d’une part, s’adapter et se moderniser. L’expertise et la main-d’œuvre qualifiée sont ainsi essentielles pour mener à bien ces projets ambitieux, selon le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, Mohamed Mahboub.

La Vie Eco

Marché du poisson : Surchauffe ramadanesque en attendant l’accalmie

Derb Benjdia. En plein centre de la métropole. Le samedi d’avant le mois de Ramadan n’est pas comme tous les autres samedis. Certes, il y a toujours une foule au début du week-end, mais ce 9 mars était assez spécial. Quand bien même les ferrachas se feraient rares depuis le lancement de l’opération de «libération…

La Nouvelle Tribune

Rachat de la Société générale : une tendance de fond qui se confirme ?

Parallèlement et dès 2000, les banques publiques ont évolué vers la forme juridique de société anonyme comme la Banque Populaire, Al Barid Bank entre autres et plus tard le CIH, pour répondre aux exigences de la transparence. Cette évolution a permis d’asseoir de grandes banques qui se sont imposées avec une place prépondérante sur le marché bancaire face aux filiales de banques françaises, en l’occurrence BMCI de BNP Paribas, Crédit du Maroc de Crédit Agricole et Société Générale.