Pharmacie-chimie-biotechnologie: le trio en tête des brevets ; Marchés publics: 200 milliards de DH pour financer la croissance ; Sécheresse au Maroc: la preuve en images satellites et cartes ; Programme de réduction des disparités territoriales et sociales : le bilan final bientôt dans le pipe ; Commerce: Nouvelles restrictions pour les “duty free” … Voici une sélection de titres traités par la presse nationale ce lundi.

L’Economiste

Pharmacie-chimie-biotechnologie: le trio en tête des brevets

Depuis 2021, trois secteurs déposent le plus de demandes de brevets d’invention au Maroc. Il s’agit de la pharmacie, de la biotechnologie et de la chimie. Des domaines technologiques où l’innovation a pris un nouvel élan depuis la période du Covid-19. Car, leurs dépôts de demandes de brevets d’invention aussi bien d’origine étrangère que locale sont les plus importants. Ainsi, l’analyse de la répartition des 8.519 demandes de brevets d’invention déposées à l’Office marocain de la propriété indus- trielle et commerciale (OMPIC) entre 2021 et 2023, dont 7.750 demandes de brevets d’invention d’origine étrangère et 769 demandes d’origine marocaine, montre que ces trois secteurs sont les plus innovants.

L’Economiste

Marchés publics: 200 milliards de DH pour financer la croissance

L’Etat reste encore le plus grand investisseur au Maroc à travers notamment les marchés publics permettant de doter le pays des différentes infrastructures et équipements nécessaires pour accompagner son développement socioéconomique. En plus de la promotion de l’emploi, ces marchés contribuent au développement des entreprises BTP et également de l’industrie locale. «Ils génèrent plus de 200 milliards de DH par an (245 milliards de DH en 2022), ce qui représente 20% du PIB national», a rappelé Rachid Benyache, professeur de droit public, lors de du colloque organisé par la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales- Souissi relevant de l’université Mohammed V de Rabat. Cette rencontre a été marquée par la présentation de l’expérience de l’Agence nationale des équipements publics, bras armé de l’Etat dans la maîtrise d’ouvrage déléguée.

L’Economiste

Sécheresse au Maroc: la preuve en images satellites et cartes

Les images satellites et les cartes qui comparent l’état des sols en janvier 2023 avec celui de janvier 2024, sont assez critiques notamment pour le Maroc. Dans plusieurs villes dont Casablanca, El Jadida et Safi, les sols ont changé de couleurs passant du vert au marron. Et c’est la preuve de l’extrême sécheresse. C’est ce que fait savoir la Commission européenne dans son rapport “Drought in the Mediterranean Region, January 2024, GDO Analytical Report». Il s’agit d’un document technique du Centre commun de recherche, l’Observatoire européen de la sécheresse et du service Copernicus de gestion des urgences. Après une année 2023 extrêmement chaude, des conditions sèches affectent à nouveau la majeure partie de la région méditerranéenne et sont déjà associées à de graves impacts. En termes de disponibilité des ressources en eau, l’évolution est incertaine et variable selon les différentes sous-régions. Les prévisions saisonnières font état d’un printemps 2024 plus chaud que la moyenne, par rapport aux records à long terme.

Le Matin

Programme de réduction des disparités territoriales et sociales : le bilan final bientôt dans le pipe

Le Programme national de réduction des disparités territoriales et sociales, arrivé à échéance en 2023, sera bientôt soumis à l’évaluation finale. Le département de l’Agriculture, qui en assure la coordination, mobilisera le 25 mars prochain une expertise externe afin de mener l’étude d’évaluation de cette stratégie qui a été dotée d’un budget de 50 milliards de DH. L’évaluateur retenu aura à fournir les éléments d’appréciation des performances et le degré d’atteinte des objectifs assignés à ce Programme.

Les Inspirations éco

Commerce: Nouvelles restrictions pour les “duty free”

Du nouveau pour les magasins de vente en hors droits et taxes, installés dans les zones sous douane, connus sous l’anglicisme «duty free shops». Les exploitants de ces magasins devront s’adapter à de nouvelles dispositions dictées par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et l’Office des changes, et veiller à respecter de nouvelles exigences réglementaires pour maintenir leur statut de «Duty free shops». Le 20 février 2024, l’ADII a publié la circulaire n° 6542/313, en collaboration avec l’Office des changes, portant sur les régimes économiques en douane et l’instruction commune relative à leur gestion et fonctionnement. Les principales nouveautés introduites dans cette nouvelle instruction commune concernent quatre volets essentiels : les formalités d’admission et de sortie d’entrepôt des marchandises, la tenue des écritures, la vente et le règlement financier des marchandises, ainsi que le renforcement des dispositifs de contrôle douanier et de change.

L’Opinion

Maroc-Azerbaïdjan : Futurs grands compagnons d’armes

Jamais les relations entre le Maroc et l’Azerbaïdjan n’ont été aussi fortes et cordiales qu’ aujourd’hui. Au moment où la coopération se construit, nombreux sont ceux, des deux côtés, qui souhaitent porter ce partenariat au champ militaire d’autant que les discussions ont démarré depuis longtemps à l’abri des projecteurs médiatiques. Dans les rangs militaires marocains, on s’intéresse à ce pays dont le triomphe dans la guerre du Karabakh a suscité l’intérêt des experts. Pour leur part, les officiels azerbaïdjanais se disent ouverts à coopérer plus étroitement avec le Maroc, notamment dans l’industrie militaire, dont ils nous ont fait découvrir les coulisses. De Rabat jusqu’à Bakou, “L’Opinion” est allé à la rencontre des responsables militaires des deux pays qui dressent le portrait d’une future coopération jugée prometteuse. Armement, expertise, coordination, tout est mis sur la table.

L’Opinion

L’économie marocaine sous la loupe de Valoris Securities

Malgré des circonstances climatiques délicates, le Maroc a bénéficié d’une baisse de l’inflation en fin d’année, ce qui a conduit à une moyenne annuelle de 6,1%. Sur la base d’une analyse macroéconomique de l’économie nationale, Valoris Securities (VS), une société de Bourse basée à Casablanca, estime que malgré les défis conjoncturels, le Royaume pourrait profiter d’une reprise de son dynamisme économique, grâce à la préservation de l’équilibre budgétaire et aux politiques d’investissement dans le dessalement des eaux et le remplissage des barrages. Des mesures qui auront également un impact positif sur le marché de l’emploi, sachant que le taux de chômage a atteint 13% en 2023, suite à la perte de 198.000 emplois en milieu rural, largement imputable au stress hydrique.

L’Opinion

Réunion de Benmoussa avec les syndicats mercredi

Le ministère de l’Éducation nationale a appelé les syndicats les plus représentatifs à la table des négociations, mercredi prochain à partir de 11 heures, en vue de traiter certaines dispositions relatives aux centres de formation. «La réunion sera consacrée aux textes relatifs à la gestion des centres de formation, en particulier les centres régionaux de l’éducation et de la formation, le centre de formation des inspecteurs de l’enseignement, et le centre d’orientation et de planification de l’éducation», indique un communiqué du Syndicat national de l’Éducation. L’occasion pour les représentants du corps d’éducation de présenter leur vision pour restaurer la stabilité des institutions éducatives en réintégrant tous les suspendus sans condition et en accélérant le règlement de leurs situations financières.

Al Bayane

Washington lors d’un briefing conjoint de l’ambassade du Maroc et du Département d’Etat

Le Département d’Etat américain et l’ambassade du Maroc à Washington ont conjointement organisé un briefing sur les dernières évolutions du Partenariat pour la Coopération Atlantique auquel ont assisté les ambassadeurs et représentants des 39 pays membres de cette initiative. Lors de cette rencontre, qui s’est tenue au siège de la Chancellerie du Royaume, l’ambassadeur de SM le Roi, Youssef Amrani, a mis en avant le rôle actif du Maroc dans la promotion d’un espace atlantique stable, prospère et inclusif, à même de favoriser la transformation socio-économique de l’ensemble de la région. Amrani a, dans ce cadre, particulièrement insisté sur l’Initiative Royale qui place l’Atlantique au cœur de la Vision audacieuse et innovante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le continent africain, sur la base des principes de solidarité, de coopération et de co-développement.

Assabah

Il n’y a pas de “télécommande” au PAM

Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du secrétariat général du PAM, a déclaré que son parti est indépendant dans ses décisions et qu’aucune partie n’interfère dans la gestion de ses affaires privées. Dans une déclaration au journal, El Mansouri a, d’autre part, réfuté les informations indiquant que la nouvelle direction a proposé au Conseil national de discuter du retrait du parti du gouvernement après le mi-mandat du gouvernement, expliquant qu’il n’y a aucune raison pour se ranger du côté de l’opposition, puisque la majorité est toujours homogène. La ministre a également défendu sa politique visant à combattre la corruption, à lutter contre les bidonvilles et à aider la classe moyenne à trouver un logement social à travers le programme gouvernemental.

Al Akhbar

Signature d’un accord-cadre pour l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes du secteur informel et des catégories en situation de précarité

Un accord-cadre de partenariat et de coopération visant à améliorer les conditions socio-économiques des femmes travaillant dans le secteur informel et des catégories en situation de précarité, a été signé vendredi en application des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour renforcer les fondements de l’État social. L’accord, signé par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Al Barid Bank, l’Union générale des entreprises et professions, l’Espace marocain des professionnels et le Syndicat national des commerçants et professionnels, prend également en considération les engagements du programme gouvernemental 2021-2026 pour l’autonomisation économique des femmes et la lutte contre la précarité, dans le but d’accompagner les catégories ciblées et faciliter leurs insertion socio-économique, indique un communiqué du ministère.

Al Alam

Tiznit : Akhannouch visite et lance plusieurs projets socio-économiques

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a lancé, vendredi, une série de projets de développement et s’est informé de l’état d’avancement d’autres projets dans des collectivités territoriales relevant de la Province de Tiznit. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité, conformément aux Hautes Directives Royales visant à réduire les disparités socio-spatiales et à développer les zones rurales et montagneuses, et confirme l’intérêt porté à la réduction de ces disparités dans le programme gouvernemental.

Al Ahdath almaghribia

Le Maroc souligne devant la Cour Internationale de Justice l’engagement de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, en faveur de la cause palestinienne

Le Maroc a souligné l’engagement de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur de la cause palestinienne, dans le cadre de la procédure en cours devant la Cour Internationale de Justice (CIJ), dans l’affaire de demande d’avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Le Royaume, représenté par l’ambassadeur de SM le Roi à la Haye, Mohamed Basri, a pris part aux audiences de la CIJ, qui se déroulent du 19 au 29 février. Dans ce cadre, l’ambassadeur du Maroc a assisté en soutien à l’exposé oral de la Palestine, qui a eu lieu le 19 février, aux côtés de la délégation palestinienne, présidée par Riyad Al Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés.