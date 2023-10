Le Parti de la justice et du développement (PJD), qui entretient des relations étroites avec le Hamas, a annoncé avoir appris avec « grande fierté » l’attaque menée contre Israël, la qualifiant d’opération « héroïque ».

« Le Secrétariat général du PJD suit avec une grande fierté les développements de la situation en Palestine, suite à l’annonce par la résistance palestinienne de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » pour défendre la Palestine, Al-Quds Al-Charif et Al-Aqsa », lit-on dans un communiqué du parti signé par son secrétaire général, Abdelilah Benkirane.

Le parti islamiste salue en outre « cette opération héroïque menée par la résistance palestinienne », soulignant qu’il s’agit d’une « réaction naturelle et légitime aux violations quotidiennes commises par l’ennemi et à la politique raciste extrémiste du gouvernement sioniste, ainsi qu’à la prise d’assaut et à la profanation de la mosquée d’Al-Aqsa par les colons et les responsables sionistes face au silence et à la complicité du monde entier ».

Tout en affirmant que « la résistance à l’occupation, sous toutes ses formes, est un droit légitime garanti par les lois divines et les conventions internationales », le parti de la lampe estime que « le véritable terrorisme est celui pratiqué sans cesse par l’occupation sioniste et raciste au vu et au su du monde et avec le soutien des grandes puissances ».

Le tacle du RNI

Le Rassemblement national des indépendants (RNI), dirigé actuellement par le chef du gouvernement actuel, Aziz Akhannouch, a réagi à chaud, lui aussi, à l’attaque perpétrée par le Hamas en mettant l’accent sur « les efforts du Maroc, menés par le Roi Mohammed VI en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, pour trouver une solution juste, globale et durable à la question palestinienne, sur la base des résolutions internationales et de la solution internationalement reconnue des deux Etats ».

Dans son communiqué, le parti de la Colombe s’en est pris indirectement au communiqué pro-Hamas du PJD en appelant à « se rallier à la position officielle du Royaume du Maroc, qui appelle les deux parties à éviter les violences, qui n’auront d’autre résultat que d’accentuer les tensions et de causer plus de victimes ».

Samedi dernier, le royaume avait exprimé sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient.

En outre, et sur Instructions du Roi Mohammed VI, le Maroc, président de la session actuelle du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau ministériel, a appelé à la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes.