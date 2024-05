Le procès du propriétaire du snack impliqué dans une série d’intoxications alimentaires mortelles à Marrakech, et deux de ses employés, a été reporté hier mercredi. Entretemps, l’enquête approfondie à conduit à l’arrestation de nouveaux suspects.

L’affaire des intoxications mortelles de Marrakech se poursuit. Alors que le procès, qui devait se tenir hier mercredi, a été reporté au lundi 13 mai pour permettre à la défense de se préparer, les investigations de la police judiciaire ont abouti à l’arrestation de nouveaux suspects.

En effet, en plus du propriétaire du snack situé dans le quartier populaire M’hamid et deux de ses collaborateurs, poursuivis pour « participation à des homicides involontaires » et « dissimulation de preuves sur les lieux d’un crime », trois personnes ont été arrêtées au cours des deux derniers jours.

Il s’agit de personnes faisant partie de la chaîne d’approvisionnement du snack en œufs utilisées dans la préparation de la mayonnaise, qui serait à l’origine des intoxications ayant touché au moins 26 personnes.

D’après une source bien informée contactée par H24Info, « un marchand d’œufs ambulant, un grossiste ainsi qu’un propriétaire d’une ferme de production d’œufs dans la banlieue de Marrakech ont été arrêtés en possession d’œufs impropres à la consommation ». Ces œufs saisis sont soupçonnés d’être « porteurs d’un virus qui pourrait être la principale cause du drame », selon la même source.

De leur côté, les autorités de la ville ont multiplié les contrôles et les inspections dans les snacks de M’hamid bien d’autres établissements de restauration de la ville ocre.

Malgré ces fermetures pour non-respect des réglementations, la panique ne cesse de gagner les Marrakchis et surtout les familles et les proches des 20 personnes ayant survécu aux intoxications, surtout après le sixième décès.

Dans un communiqué publié dans le 29 avril, à la suite du décès des trois premières victimes, la section Marrakech-Menara de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), avait appelé toutes les institutions concernées par la santé et la sécurité des citoyens à assumer leur responsabilité dans le contrôle de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires présentés sur les marchés.

Déplorant « l’indifférence » des autorités qui « ferment les yeux et laissent des commerces travailler sans licences » et « sans respecter les normes d’hygiène », la section a fustigé «la saisonnalité des campagnes de contrôle de la qualité des produits vendus aux citoyens par les services de la sécurité sanitaire».

Tout en s’étonnant de l’existence de fast-foods qui « vendent par exemple de la viande rouge et de la viande hachée à des prix inférieurs de 40 à 50% à ceux proposés sur le marché», l’AMDH a conclut que cette situation « soulève plusieurs points d’interrogation sur leur qualité ».

Dans ce sillage, en parallèle avec l’ouverture d’une enquête, les autorités de la ville ont multiplié les contrôles et les inspections dans les snacks de M’hamid et bien d’autres établissements alimentaires. Après plusieurs saisies de produits non conformes aux normes sanitaires, plusieurs établissements ont été fermés pour non-respect des réglementations.