La Fédération marocaine des acteurs du secteur de l’élevage alerte sur une flambée des prix des viandes rouges, critiquant l’inaction des autorités et l’absence de plans stratégiques visant à sortir le secteur de sa crise.

La Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage a mis en garde contre une éventuelle hausse vertigineuse des prix de la viande rouge en l’absence d’une stratégie claire des autorités.

Dans un communiqué récent, la représentation de l’interprofession a exprimé son étonnement face à la négligence et le silence du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts et de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA, concernant la crise qui sévit dans le secteur de la viande rouge actuellement, déplorant l’absence d’une vision stratégique pour surmonter cette situation et ses effets.

La Fédération s’est, dans ce sens, interrogée sur la marginalisation systématique des petits et moyens agriculteurs, des importateurs, des grossistes et des commerçants, et leur exclusion du dialogue.

Elle a, par ailleurs, accusé le Ministère de l’Agriculture d’avoir dissimulé les violations constatées dans la gestion de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges, contribuant ainsi à accentuation de la crise actuelle.

Dans le même communiqué, les éleveurs ont regretté l’élaboration de nouveaux cahiers de charges sans consultation des professionnels du secteur.

La Fédération, a dans ce cadre, menacé de lancer un programme de lutte et de sensibilisation, ainsi que d’entreprendre des actions judiciaires pour défendre les intérêts des acteurs du secteur contre toute décision préjudiciable.