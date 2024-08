Prix des manuels importés : les familles entre colère et résignation ; Industrie : une enquête antidumping sur les luminaires LED ; Chtouka-Aït Baha : la station de dessalement assure la production de 275.000 m³/jour ; Fausse monnaie: interpellation de quatre individus à Marrakech ; PAM: La durée de six années d’études en médecine est irréversible ; Les directions de l’Éducation nationale sommées de révéler les listes des élèves déscolarisés… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Industrie : une enquête antidumping sur les luminaires LED pour éclairage public importés de Chine

Les luminaires LED destinés à l’éclairage public importés de Chine pourront faire l’objet de mesures antidumping. Suite à une requête déposée par le seul fabricant marocain de ce produit, Luxlighting, le département de l’Industrie a décidé de diligenter une enquête antidumping sur les importations de ces équipements. Les données fournies par l’entreprise marocaine au ministère ont montré que la marge de dumping calculée était élevée et dépassait largement le niveau de minimis (2%). Les investigations devront démarrer le 2 septembre et s’étaleront sur 12 mois.

Prix des manuels importés : les familles entre colère et résignation

La rentrée scolaire est pour bientôt et comme chaque année en pareille époque, les parents d’élèves se retrouvent face à une liste de fournitures aussi longue que coûteuse. Si les prix des manuels de l’enseignement public n’ont connu aucun changement, ceux des manuels importés destinés aux écoles privées ont augmenté significativement. Entre indignation et résignation, la pertinence du recours au livre importé est de plus en plus remise en question.

Chtouka-Aït Baha : la station de dessalement assure la production de 275.000 m³/jour, le projet de son extension à l’étude

D’une capacité de production de 275.000 mètres cubes par jour, la station de dessalement de l’eau de mer de Chtouka-Aït Baha alimente environ 1,5 million d’habitants de la région du Grand Agadir en eau potable et plus de 15.000 hectares de terres agricoles, ce qui en fait la première du genre au Maroc, en Afrique et en Méditerranée. L’ONEE envisage l’extension de la station pour porter sa capacité à 400.000 m³/j à l’horizon 2026.

Al Massae

Fausse monnaie: interpellation de quatre individus à Marrakech

Les services de Sûreté de Marrakech ont interpellé, mardi, quatre individus, dont une femme, en possession de fausse monnaie en devises. Les suspects (25-30 ans), des Marocains résidant en France, ont été interpellés par les agents du cinquième arrondissement de police en quittant la Place de Jemaâ El Fna. Ils avaient été signalés par plusieurs commerçants de Souk Semmarine et de Bab Ftouh après avoir suspecté les billets d’argent en leur possession. Les quatre individus s’étaient rendus dans les marchés de la médina pour se procurer des marchandises, sauf que les commerçants se sont méfiés des sommes d’argent en leur possession, estimées à 400 euros.

Al Ahdath almaghribia

ADII: création d’un nouvel organisme contre la contrebande et le blanchiment d’argent

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a créé un nouvel organisme pour surveiller la contrebande, la fraude, et lutter contre les activités financières illégales, à travers un nouveau plan stratégique quinquennal 2024-2028, qui se servira de moyens technologiques modernes tels que les scanners et les drones, outre le renforcement de la coopération avec les organismes locaux et internationaux. L’ADII étudie la possibilité de créer un centre de supervision national afin de mieux coordonner les opérations de contrôle et d’intervention, de manière à contribuer à l’amélioration de l’efficacité et la surveillance continue des opérations à la faveur des caméras et du GPS.

Assabah

Président du groupe PAM : La durée de six années d’études en médecine est irréversible

La médiation menée par les députés de la majorité gouvernementale n’a pas abouti, en dépit de leur volonté de résoudre la crise des étudiants en médecine, médecine dentaire et en pharmacie, qui dure depuis neuf mois, selon les sources d’Assabah. Le président du groupe PAM et coordinateur de la majorité sur ce dossier, Ahmed Touizi, a indiqué que certaines familles intensifient la pression et transforment le débat en confrontation avec le gouvernement. Touizi a expliqué que la politique gouvernementale en matière de fourniture de personnel médical et paramédical ne peut être modifiée, étant donné que certains souhaitent maintenir les sept années d’études pour faciliter l’immigration à l’étranger. Il a, à cet égard, souligné que tous les points sont ouverts à la discussion et à la négociation, à l’exception des six années d’études, qui sont établies par l’État dans le cadre d’une politique publique efficiente.

Al Akhbar

Les directions de l’Éducation nationale sommées de révéler les listes des élèves déscolarisés

Selon les sources d’Al Akhbar, les directions régionales du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports à Tétouan et ses environs, où l’on constate une hausse du taux de décrochage scolaire et l’incitation des mineurs à l’immigration irrégulière, sont plus que jamais tenues de dévoiler rapidement, au cours du mois de septembre, les listes des élèves qui ont abandonné l’école et d’en informer le parquet compétent. L’objectif étant d’enquêter sur cette question, en application des mesures relatives à l’enseignement obligatoire. Selon les mêmes sources, la coordination avec le parquet compétent permet de résoudre des problèmes complexes en convoquant officiellement les parents des élèves ayant abandonné l’école, d’examiner les raisons et les circonstances de ces abandons, et de garantir leur retour par des moyens légaux tout en assurant leur droit constitutionnel à une éducation de qualité, en accord avec les programmes gouvernementaux de lutte contre le décrochage scolaire.