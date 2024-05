Stimuler l’entrepreneuriat féminin par le biais d’ateliers de coaching, c’est l’ingénieuse idée que l’urbaniste Soukaina Hatimy est en passe de déployer avec son agence créative, Imagine Studio.

«Ce qu’on veut, c’est engager la discussion avec les femmes, comprendre leurs besoins, et leur permettre d’oser l’entrepreneuriat». C’est en ces termes que Soukaina Hatimy présente les ateliers de coaching que son organisation entend bientôt lancer. Pensés pour stimuler l’entrepreneuriat féminin au Maroc, ces ateliers ont également pour objectif « d’accompagner les entrepreneures à chaque étape de leur parcours professionnel, en mettant particulièrement l’accent sur leur épanouissement personnel afin de trouver un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et vie personnelle».

Selon l’initiatrice de ce projet, les ateliers sont également conçus pour offrir aux femmes entrepreneures les outils, les ressources et le soutien dont elles ont besoin pour réussir dans le monde des affaires. Axés sur le développement personnel, le leadership et l’innovation, ces sessions de coaching aborderont des thèmes essentiels tels que la gestion du temps, la confiance en soi, la prise de décision et la résilience face aux défis.

Concrètement, ces ateliers de coaching se dérouleront en présentiel en petit comité de 6 à 7 personnes, des femmes notamment. Des petits groupes, «pour avoir le temps d’explorer en profondeur les sujets et questions qui seront abordés». Ces formations devraient démarrer dans la capitale économique, Casablanca, avant de s’étendre à d’autres villes du Royaume. S’agissant des coachs, Soukaina Hatimy dit vouloir mobiliser la « crème du domaine », pour atteindre pleinement les ambitions de ce projet.

L’autonomisation comme but final

À la tête d’Imagine Studio, Soukaina Hatimy souhaite apporter sa contribution à l’autonomisation des femmes: «Chez Imagine Studio, nous croyons en l’autonomisation des femmes et en leur capacité à réaliser leurs aspirations entrepreneuriales. En fournissant un environnement d’apprentissage inclusif et bienveillant, nous visons à créer une communauté où chaque femme peut s’épanouir, se connecter et s’inspirer mutuellement».

Ces événements, dit-elle, «offriront une plateforme pour des expositions en partenariat avec des marques renommées, des séances de coaching et des masterclass animées par des experts, ainsi que des formations dans divers domaines. C’est une occasion unique pour notre communauté de s’inspirer, d’apprendre et de se développer». Il faut noter qu’Imagine Studio, agence créative spécialisée dans le branding, le webdesign et la gestion des réseaux sociaux, est composée de 100 % de femmes.