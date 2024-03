Le Maroc organisera les cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U17, a annoncé, jeudi, la Fédération Internationale de Football (FIFA).

Avec désormais 24 participants, la compétition se tiendra chaque année à partir de l’édition de 2025, fait savoir la FIFA. Le Maroc organisera ainsi les compétitions entre 2025 et 2029.

Le Qatar, lui, a été choisi pour organiser la version masculine de la même compétition, pendant les mêmes années, entre 2025 et 2029.

Introducing the hosts for the next five editions of the #U17WC and #U17WWC: Qatar and Morocco! 🇶🇦🇲🇦 pic.twitter.com/17kNuOfw33

— FIFA (@FIFAcom) March 14, 2024