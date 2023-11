La BMCI vient de reconduire son partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour le programme Women In Business (WIB) avec une ligne de financement de 220 millions dirhams.

La BMCI a renouvelé, le mardi 27 novembre 2023, son contrat de partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour le programme Women In Business (WIB) avec une ligne de financement de 220 millions dirhams qui sera consacrée au soutien des TPME dirigées par des femmes en mettant l’accent sur les investissements dans la digitalisation.

Il s’agit d’un programme qui s’adresse exclusivement aux femmes professionnelles opérant dans un cadre libéral ainsi qu’aux femmes dirigeantes de petites et moyennes entreprises marocaines ayant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 550 millions DH.

En plus d’un apport financier, Women In Business permet aux femmes entrepreneures de bénéficier de plusieurs services tels qu’un outil de diagnostic de leur business en ligne et gratuit, un coaching et des conseils personnalisés, une formation de développement de compétences entrepreneuriales et un mentoring leur permettant de préparer la croissance et mise à l’échelle de leur entreprise.

La nouvelle version du programme met encore plus l’accent sur l’inclusion, l’innovation et la responsabilité sociale avec deux nouveautés. Il s’agira désormais de soutenir les investissements dans le domaine digital, mais aussi les TPME dirigées par les femmes sinistrées dans la région d’El Haouz impactée par le séisme du 8 septembre.

Il s’agit du cinquième partenariat entre la BMCI et la BERD. Il vient soutenir la BMCI dans la consolidation de son modèle commercial et la continuité de sa transformation numérique et de ses pratiques afin de mieux collaborer avec les TPME dirigées par des femmes.

« La BMCI poursuit ainsi une politique de parité engagée, dans la lignée des actions déjà mises en œuvre par le Groupe BNP Paribas, engagé depuis plusieurs années aux côtés des femmes qui entreprennent en créant ou en développant leur activité », affirme un communiqué de la banque.