La présidente de l’AFEM Leïla Doukali et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, signent la convention de partenariat du programme She Industriel, mardi 21 mai 2024, Rabat.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM) ont lancé un nouveau programme intitulé « She Industriel ». Objectif: promouvoir l’entrepreneuriat féminin en milieu industriel.

Accompagner plus de 2.000 femmes vers l’entrepreneuriat en deux ans, c’est l’objectif affiché du ministère de l’Industrie et du Commerce et de l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc. Les deux parties ont signé une convention de partenariat le 21 mai à Rabat pour la mise en place d’un programme dédié.

Selon les initiateurs, le programme « She Industriel » vise à renforcer l’entrepreneuriat féminin dans l’industrie, en encourageant les femmes à créer leurs propres entreprises dans diverses filières du secteur. Cet encouragement se traduira par un soutien complet et adapté pour concrétiser leurs projets d’investissement.

Les actions de l’AFEM

Le partenariat engage les parties prenantes à divers niveaux de responsabilités. Ainsi, l’AFEM s’engage à faciliter l’accès au financement pour les femmes entrepreneures en mettant en œuvre des programmes de mentorat financier. Elle prévoit également de renforcer les compétences entrepreneuriales à travers des formations ciblées. L’association organisera également des rencontres d’affaires et des événements pour favoriser le réseautage et la coopération interentreprises. Enfin, elle développera un programme de certification spécifique pour les femmes entrepreneures.

De son côté, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’engage à fournir un soutien technique et financier en mettant à disposition ses ressources et son expertise. Il contribuera au processus de formation, d’encadrement et d’orientation des entrepreneures et facilitera l’accès des bénéficiaires à la banque des projets industriels. Ces missions sont conçues pour permettre d’atteindre les objectifs escomptés du programme.

Un engagement fort pour l’inclusion

Les objectifs chiffrés ont été rappelés par Ryad Mezzour lors de la cérémonie de signature. Le ministre a affirmé que «l’implication et le rôle de la femme sont sans équivoque des facteurs cruciaux de développement socio-économique». Mentionnant que plus de 43% de femmes travaillent dans le secteur et 9% seulement sont à des postes de direction, Ryad Mezzour a souligné que « She Industriel » vise à “renforcer cette contribution en offrant un accompagnement sur mesure à plus de 2.200 femmes en moins de deux ans pour une inclusion active dans l’entrepreneuriat industriel”.

Il convient de noter enfin que « She Industriel » s’inscrit dans les perspectives du Nouveau modèle de développement, qui a fixé à 45% le taux d’inclusion des femmes à atteindre d’ici 2035.