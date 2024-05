Dans une récente tribune, le directeur général de SAP Afrique francophone, Hicham Iraqi, a présenté cinq avantages du cloud et de l’intelligence artificielle (IA) pour les PME. Soulignant leur usage exponentiel croissant, il note leur impact significatif, indépendamment du secteur d’activité.

Parlant de l’IA, Hicham Iraqi a souligné la capacité de cette technologie à transformer les écosystèmes économiques, sociaux et environnementaux à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur l’intelligence des machines et des logiciels. Il a rappelé les données de l’ONU attribuant à l’IA la capacité d’impacter l’économie mondiale à hauteur de 15.700 milliards de dollars d’ici 2030 et relever de 5,6% le PIB des pays africains.

Pour les entreprises, cet impact se traduit par une réduction drastique de la dépendance aux ressources et aux équipements traditionnels, offrant ainsi la capacité d’augmenter leur productivité de façon significative tout en réduisant leurs coûts d’investissement.

Concernant les avantages stratégiques qu’offrent le cloud et l’IA aux PME, l’auteur en a énuméré cinq. A commencer par l’agilité et la flexibilité renforcées des processus. En deuxième lieu, il a évoqué la performance et la productivité. Troisièmement, l’expérience client est améliorée, de même que, en quatrième lieu, l’expérience collaborateur. Enfin, ces technologies promettent une meilleure performance en termes de durabilité.

Concernant l’agilité et la flexibilité, l’article a souligné que ces notions sont fondamentales pour toute PME voulant optimiser sa croissance. À ce titre, la capacité du cloud et de l’IA à stocker, traiter et comprendre des quantités importantes de données offre des avantages concurrentiels significatifs. Ces avantages incluent notamment l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’optimisation des chaînes de production, ainsi que la prédiction de certaines tendances financières.

Clé de l’amélioration de l’expérience client

Quant au second avantage, qui est la performance et la productivité, l’auteur a démontré que l’adoption du cloud et de l’IA assure l’accès à des opérations plus intelligentes et prédictives. Cela permet des prises de décision plus avisées menant à de meilleurs profits, à une satisfaction client optimisée et une diminution des coûts. De plus, l’IA combinée aux données du cloud aide les PME à repérer des opportunités pour créer de nouveaux produits et services adaptés aux besoins changeants des clients et des marchés.

L’amélioration de l’expérience client est, elle, rendue possible par l’exploitation que peuvent faire les PME de ces outils innovants. Ces entreprises peuvent, par leur biais, accéder aux prédictions sur les comportements de leurs clients, anticiper leurs besoins et mieux les fidéliser. Cela permet de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

« L’IA peut améliorer et moderniser l’expérience collaborateur en renforçant les compétences des employés, en éliminant les tâches répétitives parfois chronophages, et bien plus encore », a écrit Hicham Iraqi à propos du quatrième avantage. À l’en croire, l’intégration du cloud et de l’IA dans la pratique managériale des PME leur permettra de simplifier les différents processus d’entreprise en automatisant les flux de travail, créant ainsi un environnement de travail propice à la productivité et à la satisfaction des employés.

Cinquième et dernier avantage sur la liste, la performance des PME en termes de durabilité est renforcée, selon l’auteur, à travers une offre de solutions adaptées ayant recours à l’IA et au cloud. Les PME peuvent surfer sur ces solutions pour gérer et contrôler l’empreinte écologique de leurs produits et services.

Il ressort de cette tribune que le mariage entre le cloud et l’IA ouvre des horizons prometteurs aux PME pour non seulement répondre aux défis actuels, mais aussi façonner leur avenir avec audace et succès.