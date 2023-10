Le constructeur automobile chinois Geely a lancé deux nouveaux modèles la semaine dernière sur le marché marocain. La marque importée par BA Motors, distributeur de Kia, prévoit d’élargir rapidement sa gamme et ses points de vente à travers le royaume. En attendant, deux SUV sont déjà disponibles à la commercialisation : le Coolray doté d’un moteur essence et le Geometry C, 100 % électrique.

Le Geely Coolray, un SUV au design audacieux, affiche d’emblée son caractère sportif : face avant musclée, rappels carbones, extracteur d’air et double sortie d’échappements à l’arrière…

Doté d’un bloc essence de dernière génération couplé à une boîte à double embrayage 7 rapports, il dispose de 174ch et 290Nm de couple qui lui permettent de parcourir le 0 à 100 km/h en 7,6 secondes pour une consommation mixte de 5,8l/100km. La boite de vitesse 7 rapports à double embrayage humide offre le confort de l’automatique tout en gardant la réactivité d’une boite manuelle.

A l’intérieur, une double dalle numérique incurvée de plus de 22’’ propose toutes les fonctionnalités pour la gestion du véhicule de façon intuitive, à la vitesse grand V puisque couplée à un processeur multitâches « 8-Core » de dernière génération. En termes de confort, le Geely Coolray offre de série sur tous les niveaux de finition un intérieur cuir vegan, une climatisation automatique, 4 lèves vitres électriques et toute la connectivité USB et prise 12v.

De son côté, le Geometry C se démarque par son moteur 100% électrique qui dispose d’une batterie pouvant atteindre 70 kWh, pour une autonomie de 485 kilomètres. Performant, ce SUV abat le 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes grâce à une puissance de 204 chevaux.

L’intérieur est d’un grand confort : sièges en éco-cuir chauffants et ventilés, système audio Bose haut de gamme, éclairage d’ambiance… On retrouve également un écran tactile de 12,3 pouces offrant une interface conviviale, un chargeur sans fil et une caméra de recul à 360 degrés.

Côté sécurité, le Geometry C a obtenu la note maximale de 5 étoiles lors du test de collision C-NCAP. Le système d’assistance à la conduite avancée (ADAS) comprend plusieurs fonctionnalités telles que le freinage d’urgence automatique (AEB), le régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go et l’aide au maintien de voie (LKA).

Quant aux tarifs, le Geely Coolray est proposé pour son lancement à 245.000 DH et le Geometry C à 379.000 DH. Les deux modèles sont garantis 6 ans ou 200 000 km

Un numéro unique dédié à Geely permettra un accès facile à toutes les équipes de la marque. Contact : 3757