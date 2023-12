Après les lancements des modèles Coolray et Geometry C, deux modèles 100 % électriques, Geely Maroc élargit sa gamme avec un nouveau modèle essence, le GX3pro, une citadine qui a tout pour plaire, à commencer par ses tarifs très abordable.

Avec ce nouveau modèle, la marque chinoise s’attaque au segment B, dont les Marocains sont très friands, vu le succès des Dacia Sandero, Renault Clio, Hunday i20 ou encore Peugeot 208.

La motorisation essence risque-t-telle de pénaliser ce nouveau Geely ? “Que nenni !“, soutient Sébastien Nicolas, Directeur Général Geely Maroc et Directeur Général Adjoint Bamotors Maroc, qui précise que “les ventes de modèles essence ont progressé de 40 % en 2021-22”. Et les ambitions ne manquent pas : la marque compte atteindre 55.000 ventes l’an prochain et récupérer au passage 10% du marché du segment B.

Mission pas impossible vu le potentiel de ce nouveau GX3pro qui ne manque pas d’arguments, à commencer par son joli look, un mélange réussi de citadine et SUV aux proportions équilibrées et dégageant une certaine robustesse. Ajoutez à cela une garde au sol de 18 cm, des jantes de 16’’, un coffre de 400 l, des technologies à la page, un écran tactile multimédia de 8 pouces, un toit ouvrant…

Un bon rapport qualité/prix

Sous le capot, un moteur essence de 103 chevaux, pour une conduite à la fois dynamique et économique en carburant avec en prime une boîte automatique pour une touche de confort (selon les versions). A l’intérieur, l’ambiance reste agréable : sièges en éco-cuir de première qualité et toit ouvrant pour un environnement de conduite relaxant et plaisant.

Avec son gabarit contenu, le GX3pro est idéal pour rouler en ville, mais aussi pour s’aventurer hors de sentiers battus.

Mais la force de ce modèle réside dans ses tarifs qui débutent à 159.900 DH pour son lancement. Et pour ceux qui le désirent, la marque propose un bonus de 10.000 DH en plus de la reprise de son véhicule. Et cerise sur le gâteau : une garantie de 6 ans ou 200.000 km. Des arguments qui vont certainement faire mouche auprès des consommateurs marocains. Les concurrents ont du souci à se faire…