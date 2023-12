Un an après son lancement au Maroc, le Tiggo 7 Pro de Chery séduit de plus en plus d’automobilistes. Ce SUV qui carbure à l’essence suscite un gros engouement. Ses atouts ? un design avant-gardiste, des équipements de pointe en matière de sécurité, et des tarifs alléchants.

Réservez votre essai



Distribuée par Africa Motors (groupe Auto Hall), la marque Chery propose un line-up exclusivement haut sur pattes, histoire de suivre la tendance d’un marché, disons, de plus en plus «SUVisé». Or, s’ils sont très visibles sur les différents supports de communication (panneaux d’affichage, bannières digitales, réseaux sociaux, etc.), les SUV Chery le sont moins sur nos routes. La faute à qui ? Au diesel. Tourné vers l’avenir, ce label chinois ne jure que par des motorisations essence ou électrifiées.



C’est ce qui explique qu’un modèle comme le Tiggo 7 Pro soit peu prisé par la clientèle, voire méconnu. Pourtant, le découvrir c’est d’emblée l’apprécier, ne serait-ce que pour son physique joliment taillé. On aime sa face avant imposante et marquée par une calandre à effet diamanté, sa signature lumineuse longiligne à l’arrière ou encore sa ceinture de caisse qui décroche subtilement au niveau de la custode arrière.

Réservez votre essai



Voilà un modèle qui ne passe pas inaperçu. Juché sur des roues de 18 pouces, ce SUV en impose avec son look de baroudeur et son air séducteur. Au premier coup d’œil, on devine le travail des designers de Chery pour rendre ce modèle aussi attrayant. A l’arrivée, une esthétique moderne et raffinée soulignée par une calandre en forme de diamant, typique du nid d’abeilles, des phares à LED et des feux arrière (également à LED), pour une allure à la fois élégante et dynamique.

Équipements complets et haut de gamme

Si le look est séduisant, ce SUV compact sait aussi se montrer généreux pour ce qui concerne les équipements : jantes en alliage 18 pouces, calandre et baguettes chromées, volant cuir multifonctions… La sécurité est également très présente : six airbags, système ABS, ESP, assistance au freinage d’urgence (EBA) pour ce qui est de la sécurité.

Côté confort, le Tiggo 7 Pro joint l’utile à l’agréable : système d’info-divertissement avec un écran tactile de 10,25 pouces, climatisation automatique, sellerie en cuir, sans oublier un coffre de 475 l avec ouverture main-libre et un toit ouvrant panoramique.

Au volant, on découvre une expérience de conduite unique aussi bien en ville que sur des trajets longs. De quoi satisfaire les conducteurs exigeants et les familles en quête d’un véhicule convivial et pratique.

Performances remarquables

Sous le capot, le Tiggo 7 Pro abrite un moteur essence turbocompressé de 1,5 litre, délivrant 145 chevaux et un couple de 210 Nm, associé à une boîte de vitesses automatique CVT. A noter une consommation de carburant optimisée, offrant un équilibre parfait entre performance et économie. Un atout indéniable pour faire changer d’avis les irréductibles du Diesel. Les amateurs de sensations fortes ne seront pas déçus avec un 0 à 100 km/h réalisé en 9,5 secondes. La tenue de route, précise et stable, est renforcée par un système de suspension adaptatif qui assure confort et sécurité même sur les routes les plus exigeantes.

Un an de succès : ça se fête

Proposé à partir de 239 000 dirhams, le Tiggo 7 Pro bénéficie d’une offre promotionnelle avec une remise de 20 000 DH, le rendant encore plus attractif. L’équipement inclus et la garantie complète de 5 ans en font un choix incontournable pour ceux qui visent le meilleur rapport qualité/prix.

Disponible chez Auto-Hall en version Confort et Luxury

Réservez votre essai