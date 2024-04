Un haut responsable du Hamas a prévenu jeudi que l’étape consistant à localiser les otages détenus dans la bande de Gaza demandera du « temps et de la sécurité », deux conditions qu’une trêve dans les combats avec Israël est susceptible de favoriser.

Depuis dimanche, une proposition de cessez-le-feu est sur la table mais n’a pas encore reçu l’approbation du mouvement islamiste palestinien et d’Israël.

« Une partie des négociations consiste à parvenir à un accord de cessez-le-feu afin de disposer de suffisamment de temps et de sécurité pour recueillir des données définitives et plus précises sur les Israéliens capturés », a affirmé dans un communiqué Bassem Naïm, un des membres de la direction du Hamas.

Selon lui, les captifs « se trouvent dans différents endroits aux mains de différents groupes. Certains d’entre eux sont sous les décombres, tués avec nos propres concitoyens ».

Il a ajouté que le mouvement négociait des « équipements lourds » pour les localiser.

ONU: le Conseil de sécurité alerte sur une « famine imminente » à Gaza

Début mars, le Hamas avait déclaré ignorer « qui est vivant ou mort » parmi les otages retenus dans la bande de Gaza depuis l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien dans le sud d’Israël le 7 octobre.

Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent détenues à Gaza dont 34 sont mortes, d’après des responsables israéliens.

M. Naim a souligné que la question des otages israéliens n’était qu’un des thèmes des pourparlers en cours.

La dernière proposition avancée par la médiation du Qatar, des Etats-Unis et de l’Egypte prévoit dans un premier temps une trêve de six semaines ainsi que la libération de 42 otages retenus à Gaza en échange de 800 à 900 Palestiniens incarcérés par Israël, l’entrée de 400 à 500 camions d’aide humanitaire chaque jour dans la bande de Gaza et le retour chez eux des habitants du nord du territoire déplacés par la guerre, selon une source du Hamas.

« Le Hamas étudie l’offre », avait répété mercredi un porte-parole de l’organisation tandis qu’un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le Hamas jeudi de « tourner le dos » à « une offre très raisonnable ».

Un autre haut responsable du mouvement, Taher al-Nounou, a déclaré jeudi que « ce qui nous a été proposé lors du dernier cycle de négociations concernant le cessez-le-feu ne répond pas à nos demandes ».

Points de désaccord

Il a souligné que les demandes israéliennes concernant « un cessez-le-feu temporaire et le maintien de leurs forces dans la bande de Gaza » constituaient des points de désaccord des discussions en cours.

L’attaque du Hamas le 7 octobre a causé la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir des données officielles israéliennes.

L’offensive lancée en représailles par Israël a fait jusqu’à présent 33.545 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.