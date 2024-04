Vidéo. Biden: « Netanyahu commet une erreur à Gaza »

Le président Joe Biden s’est dit mardi contre la politique menée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans la bande de Gaza, en la qualifiant d' »erreur », et appelant Israël à conclure un cessez-le-feu.

« Je pense que ce qu’il fait est une erreur. Je ne suis pas d’accord avec son approche », a déclaré le président américain lors d’une interview avec la chaîne hispanophone Univision, en réponse à une question sur la conduite de la guerre par Israël.

Il s’agit des commentaires parmi les plus sévères du président américain à l’encontre du dirigeant israélien alors que les Etats-Unis affichent une impatience croissante face au désastre humanitaire en cours dans le territoire palestinien assiégé par l’armée israélienne.

📌 IN ENGLISH: Watch here the exclusive interview with President Joe Biden on Univision. #EntrevistaBiden pic.twitter.com/kCArREQgRI

— Univision Noticias (@UniNoticias) April 10, 2024