L’armée israélienne a resserré l’étau sur le sud de la bande de Gaza, où des dizaines de chars sont entrés lundi dans le cadre de son offensive contre le Hamas, rendant la situation plus périlleuse encore pour une population prise au piège des bombardements.

Engagée depuis le 27 octobre dans une campagne terrestre dans le nord du territoire palestinien assiégé, Tsahal a élargi ses opérations au sol à l’ensemble de la bande de Gaza, presque deux mois après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du mouvement islamiste en Israël.

Depuis la reprise des combats le 1er décembre à l’expiration d’une trêve de sept jours, l’armée israélienne pilonne le sud du petit territoire surpeuplé de 2,4 millions d’habitants, faisant de très nombreux morts et blessés parmi les habitants et les centaines de milliers de civils venus s’y réfugier, confinés dans un périmètre de plus en plus réduit.

Ajoutant au chaos, la compagnie palestinienne des télécommunications Paltel a affirmé lundi soir que « tous les services de télécommunications de la bande de Gaza » étaient à l’arrêt, invoquant « une coupure des principaux réseaux de fibre du côté israélien ».

Plus tôt, le directeur de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Gaza, Thomas White, avait déploré que « même à Rafah, vers où les gens sont contraints de fuir, le bruit des frappes aériennes rythme la journée ».

« Les gens nous demandent conseil pour savoir où se mettre en sécurité. Nous ne savons que leur dire », a-t-il écrit sur X.

