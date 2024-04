La jetée en construction à Gaza devrait permettre d’ici « deux à trois semaines » d’acheminer davantage d’aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël, a indiqué dimanche la Maison Blanche.

Mais cet acheminement par mer ne pourra se substituer aux convois terrestres, a souligné dimanche un porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby.

Cette installation « permettra assurément d’augmenter le volume de l’aide acheminée », mais « rien ne peut remplacer les routes terrestres et les camions qui entrent » à Gaza, a déclaré John Kirby lors d’une interview sur ABC.

U.S. pier being built will « help increase the volume of aid getting into Gaza but nothing can replace, quite frankly, nothing can replace the ground routes and the trucks that are getting in, » White House spokesperson John Kirby says. https://t.co/FLRa8pgNxq pic.twitter.com/ranvza4mxb

