Le Royaume-Uni va effectuer des vols de surveillance au-dessus d’Israël et de Gaza pour aider à localiser les otages retenus par le mouvement islamiste palestinien Hamas, a annoncé le ministère de la Défense britannique.

« Depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 contre Israël, le gouvernement britannique travaille avec ses partenaires dans toute la région pour obtenir la libération des otages, y compris des ressortissants britanniques, qui ont été enlevés », écrit le ministère dans un communiqué publié samedi soir.

« La sécurité des ressortissants britanniques est notre priorité absolue », ajoute-t-il.

« Pour soutenir les opérations de libération d’otages, le ministère britannique de la Défense effectuera des vols de surveillance au-dessus de la Méditerranée orientale, y compris dans l’espace aérien au-dessus d’Israël et de Gaza », indique le ministère.

British hostages are still held by Hamas. Their freedom is our utmost priority.

Hamas should release them & all hostages now

To aid ongoing rescue efforts, unarmed UK aircraft will begin carrying out surveillance flights over Gaza to help locate hostages https://t.co/0gd4QYXOXb

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 3, 2023