Face à un paysage financier en constante mutation, les sources de financement participatif émergent comme une opportunité non seulement pour les banques, mais également pour les courtiers en financement. Pionnier dans ce domaine, Dar Attamwil se distingue en offrant un accompagnement complet aux particuliers, professionnels et entreprises, les guidant à travers une gamme variée de produits et services bancaires en ligne, allant de l’acquisition immobilière au financement du fonds de roulement.

Zouhir Mohamed, Directeur général de Dar Attamwil, veut se distinguer par son engagement à fournir une assistance exhaustive à ses clients dans tous les aspects des produits et services bancaires en ligne. « Que ce soit pour des acquisitions immobilières, des équipements professionnels ou le financement des fonds de roulement, cette institution se tient aux côtés de ses clients à chaque étape de leur parcours financier », nous explique-t-il.

En s’appuyant sur une expertise pointue et une compréhension approfondie des besoins de sa clientèle, Dar Attamwil se positionne comme un leader du secteur du financement participatif au Maroc. En offrant une gamme de packs financiers adaptés aux exigences de la Chariaa, l’institution répond aux attentes croissantes d’une population à la recherche de solutions financières éthiques et conformes à ses valeurs.

Pour faciliter l’accès à ses services et accompagner au mieux sa clientèle, Dar Attamwil propose à ses clients de bénéficier de l’expertise de conseillers financiers qualifiés, tout en réalisant des économies substantielles. « Dar Attamwil, a des partenaires stratégiques, qui sont les banques participatives pour qui, nous sommes des rapporteurs d’affaires. On simplifie l’accès au financement » souligne M. Zouhir Mohamed.

Grâce à des partenariats solides avec des institutions financières, Dar Attamwil peut offrir à ses clients des avantages financiers significatifs, notamment des abattements sur les marges. « On fait un benchmark, pour leurs procurer les meilleures solutions possibles, en gain de temps et en gain d’argent. Pour dénicher la meilleure offre pour nos clients » explique-t-il.

En éliminant les obstacles traditionnels associés au processus de prêt, Dar Attamwil rend le financement participatif accessible à tous. « Notre cœur de cible se compose à près de 70% d’entreprise, 20% de particuliers et 10% aux professionnels ». En offrant ses services de conseil et de courtage en ligne, l’institution démocratise l’accès au financement, encourageant ainsi les emprunteurs potentiels à franchir le pas en toute confiance.

Dar Attamwil se positionne comme un acteur majeur dans le paysage financier marocain, offrant des solutions de financement participatif conformes à la Chariaa et répondant aux besoins diversifiés d’une clientèle en quête de transparence, d’éthique et de performance financière. Pour conclure, Zouhir Mohamed, souhaite maintenant se tourner vers de nouvelles sources de financement « On est train de voir avec les nouvelles lois de finances, pour introduire le crowdfunding pour financer les TPME et PME ».

Avec son engagement envers l’innovation, l’accessibilité et l’intégrité, Dar Attamwil continue de façonner l’avenir du financement participatif au Maroc.

Contenu conçu et proposé par CONVERSIUM en partenariat avec H24Info.