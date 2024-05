Le secteur des matériaux de construction au Maroc connaît une croissance soutenue au Maroc. Au cœur de cet essor l’industrie de l’aluminium présente dans divers secteurs économiques tels que la construction, l’aéronautique ou l’électroménager. Pour en parler, Yassir El Haddaoui, directeur général de la société Union Accessoires, spécialiste de la distribution de profilés en aluminium et en accessoires.

Fondée en 2011, Union Accessoires s’est rapidement imposée comme un leader dans la distribution de profilés en aluminium. Sous la direction de Yassir El Haddaoui, qui possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, l’entreprise a su développer une expertise unique dans la commercialisation de plusieurs marques de renoms dont Rock Systems, destinée aux projets moyens et haut standing.

L’industrie mondiale de l’aluminium est en pleine expansion, avec une demande prévue d’augmenter de 20 à 30 % d’ici 2030. Union Accessoires se positionne dès maintenant comme un acteur clé de cette transition vers des solutions plus durables et innovantes. “Nous offrons un large choix de profilés destinés à la fabrication de fenêtres, de portes-fenêtres, de portes et de cloisons amovibles” précise Yassir El Haddaoui. “Notre gamme Rock Systems propose des profils à rupture de pont thermique adaptés aux constructions passives, exigeant une isolation thermique élevée et un haut rendement énergétique”.

Stratégie et marchés cibles

Face à une concurrence intense, Union Accessoires a choisi une stratégie à part pour se démarquer. “Il y a actuellement six grands extrudeurs d’aluminium au Maroc, ce qui signifie que l’offre est plus importante que la demande… ”, souligne Yassir El Haddaoui. «Union Accessoires se focalise sur le marché moyen et haut standing en misant sur la diversification, l’innovation, la qualité de service et des produits, ainsi qu’un rapport qualité-prix compétitif.»

L’aluminium, grâce à sa durabilité, sa maniabilité et son esthétique, demeure un matériau de choix dans le secteur du bâtiment et de la construction.

Les principaux marchés cibles de l’entreprise incluent les projets résidentiels, de rénovation, de construction neuve, les projets de villas, les projets industriels et les espaces professionnels.

Capacité de personnalisation

Union Accessoires se distingue également par sa capacité à offrir des solutions personnalisées et des profilés minimalistes adaptés aux projets nécessitant des exigences techniques élevées, notamment les grandes baies vitrées et les constructions passives. «Nos clients directs sont les installateurs et les fabricants d’aluminium spécialisés dans la fabrication et l’usinage de profilés aluminium ainsi que les entreprises spécialisées dans l’aménagement des gros œuvres,…» explique Yassir El Haddaoui. «Nos clients indirects incluent les prescripteurs, les architectes, les architectes d’intérieur et les promoteurs immobiliers.»

Optimiste quant à l’avenir, Union Accessoires, en partenariat avec Rock Systems, travaille dans un cadre axé sur la durabilité et la continuité. «Nous continuerons à nous focaliser sur la différenciation, l’innovation et à développer notre portefeuille de clients partageant notre souci de la qualité», conclut Yassir El Haddaoui.

