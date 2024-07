Valoriser la pierre marocaine et faire rayonner ce secteur ainsi que le savoir-faire marocain, telle est la vision de la société Sinastone. Cette société spécialisée dans la transformation et le façonnage du marbre s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle qu’elle a récemment révélée au grand public, lors de l’inauguration de son usine sise à Casablanca.

S’exprimant à cette occasion, Fatima Zahra Jama, la directrice générale adjointe de cette PME, a souligné que les ambitions de sa jeune entreprise vont au-delà des frontières du Royaume. Elle a indiqué que l’entreprise met un point d’honneur à promouvoir la pierre marocaine, ses couleurs, variétés et nuances, de sorte à pouvoir la commercialiser sur le plan local et l’exporter.

Pour ce qui concerne la conquête du marché local, Sinastone mène un lobbying auprès d’acteurs clés tels que les architectes, les bureaux d’études et les maîtrises d’ouvrage. Quant au volet international, la stratégie commerciale s’articule autour de la participation à des salons internationaux et de la participation à des délégations et missions à l’étranger.

Cette perspective de conquête, les responsables de l’entreprise s’y engagent avec force, convaincus que la pierre marocaine a toute sa place dans la compétition internationale.

«Aujourd’hui, nous proposons une variété de couleurs allant des gris au noir, en passant par le rouge, le marron et le taupe, avec ou sans nervures. À cela s’ajoute le travail de Sinastone, qui valorise les textures et les finitions», indique le numéro deux de l’entreprise.

Une PME en force

Selon elle, cette diversité offre aux architectes une palette si large qu’ils peuvent réaliser de nombreux projets. Elle affirme également que Sinastone collabore sur des projets de grande envergure, «même à l’international, utilisant et valorisant la pierre marocaine». Elle précise que «ce choix émane des architectes eux-mêmes, qui ne sont pas contraints de l’utiliser, mais qui retrouvent dans nos pierres une esthétique et une beauté authentique».

Lire aussi. La Confédération des TPME réclame le rétablissement du taux directeur à 1,5%

Détermination et hargne, deux mots qui traduisent l’état d’esprit de l’équipe de Sinastone. Créée au plus fort de la crise Covid, l’entreprise, à l’instar du Maroc, a fait preuve de résilience et marque une avancée significative.

En l’espace de quatre années, elle compte à son actif plus de 200 emplois directs et bien plus en indirect. Ces effectifs sont d’ailleurs en passe de croître avec l’ouverture de nouvelles carrières et le renforcement de la force de vente, comme nous l’a indiqué la responsable marketing.

Et comme perspective, Sinastone envisage la création d’un bureau d’étude en interne pour accompagner et conseiller ses clients dans le choix et les calepinages de leurs matériaux. Pour une PME, c’est un dynamisme qu’il faut saluer.