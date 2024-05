Identifier le meilleur taux de crédit et les conditions les plus avantageuses du marché peut représenter un véritable défi. Aux États-Unis, 40 % de la population fait appel à un courtier en financement, et cette pratique commence à se répandre dans notre pays.

Co-fondée par Saad Salaheddine, Credirect met un point d’honneur à simplifier la recherche et à négocier les meilleures conditions pour ses clients. Cette entreprise de courtage en finance se distingue par son engagement à offrir à ses clients l’accès à la plus large gamme d’offres du marché. Selon Salaheddine, «Le courtier détient toutes les offres des banques, il est préférable pour le client d’avoir accès à toute la panoplie d’offres disponibles sur le marché».

Le recours à un courtier comme Credirect permet non seulement de gagner du temps et de l’argent, mais aussi de bénéficier d’une expertise pointue et d’une connaissance approfondie du marché financier, offrant des solutions adaptées à chaque situation. Les experts de l’entreprise «jouissent d’une expérience et d’une expertise de plus de 15 ans. Étant d’anciens banquiers, ils comprennent le mindset des banques, et leurs politiques risques et d’octroi».

Cet accompagnement proposé par Credirect est complet. «Nous croisons deux points essentiels : le besoin du client, qui est au centre de nos intérêts, et la politique risque de la banque», souligne le co-fondateur, Saad Salaheddine. Les services incluent l’analyse des besoins, la recherche des meilleures offres, la négociation des conditions et le suivi jusqu’à la réalisation des projets. Une approche qui garantit un soutien constant et personnalisé à chaque étape du processus financier.

En collaborant avec les banques, l’entreprise de courtage élargit considérablement les possibilités pour ses clients. Pour eux, «Credirect est l’avocat des clients auprès des banques.» L’entreprise propose ainsi des opportunités supplémentaires grâce à leur réseau et leur expertise, en optimisant les conditions de financement pour chaque client, qu’il soit particulier, professionnel ou entreprise, car «Credirect est le seul courtier multiproduit sur le marché».

L’offre de Credirect reste large et concerne aussi bien les crédits à la consommation que les crédits immobilier ou les crédits aux entreprises.

Pour l’avenir, Credirect prévoit d’élargir encore son réseau de partenaires et d’innover en proposant de nouveaux services digitaux pour faciliter l’accès à ses offres, ce qui «est le nerf de la guerre» selon Saad Salaheddine. L’objectif est de continuer à évoluer pour répondre aux besoins de ses clients et aux défis du marché de la finance, consolidant ainsi sa position de leader dans le domaine du courtage en finance.

Contenu conçu et proposé par CONVERSIUM en partenariat avec H24Info.