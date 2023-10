L’acteur et cinéaste marocain, Rachid El Ouali, a émerveillé le public cinéphile lors de la projection de son long-métrage « Coup de Tampon » lundi au cinéma Roxy, dans le cadre de la 23ème édition du Festival National du Film (FNF), qui se poursuit jusqu’au 4 novembre à Tanger.

Cette comédie dramatique d’une durée de 95 minutes, mettant en scène un ensemble d’acteurs talentueux tels que Hamid Zoughi, Marc Samuel, Gabrielle Lazure, Booder et Jeremy Banster, a captivé l’attention du public grâce à son histoire intrigante qui suscite une série de réflexions profondes sur des thématiques telles que le questionnement personnel sur la vie et la mort, les liens familiaux et amicaux, le devoir de mémoire, le pardon et la reconnaissance.

Troisième long-métrage de Rachid El Ouali, « Coup de Tamon » dévoile le récit poignant de la détermination de Larbi Trach, un ancien mineur marocain, établi en France depuis plus de quatre décennies. Son désir profond est de regagner sa mère patrie pour être enterré près sa femme Aziza, après avoir reçu la dévastatrice nouvelle de sa maladie en phase terminale.

Ce film, dont l’intrigue prend son essor à Sète, en France, avant de voyager vers les villes de Oujda, Jerada, Aïn Bni Mathar et Figuig, offre une magnifique mise en lumière de la richesse de la culture, des traditions séculaires et des merveilleux paysages de la région de l’Oriental, combinant avec brio les éléments du drame et de la comédie dans un cadre cinématographique captivant.

De plus, il tisse un portrait sincère et touchant de l’amitié entre les deux protagonistes du film, Larbi et Mocho, qui traversent des péripéties tantôt dramatiques, tantôt empreintes d’humour lors de leur voyage de la France vers Figuig.

« À travers ce long-métrage, j’ai cherché à rendre hommage aux travailleurs marocains qui furent recrutés dans les mines du Nord de la France entre 1950 et 1970 », a indiqué Rachid El Ouali dans une déclaration à la MAP, se disant heureux de rencontrer le public tangérois lors de ce rendez-vous cinématographique incontournable.

Le cinéaste n’a pas manqué de souligner que « Coup de Tampon » représente le tout premier long métrage tourné à Figuig, expliquant qu’il avait opté pour cette région nichée au cœur de l’extrême-Est du Maroc, afin de mettre en avant sa beauté exceptionnelle.

Approchés par la MAP à l’issue de la projection, des cinéphiles ont fait part de leur admiration de ce film, qui met en scène une histoire mêlant drame, suspense et comédie, offrant ainsi une expérience cinématographique riche en émotions.

Par ailleurs, une discussion a été initiée, au cours de laquelle plusieurs experts du cinéma ainsi que des férus du 7ème art ont saisi l’opportunité pour décortiquer les aspects du film et engager un échange avec le réalisateur.

Ce débat a permis d’explorer en profondeur les thèmes, les choix artistiques et la portée de l’œuvre cinématographique, offrant ainsi un éclairage sur la vision créative de Rachid El Ouali et l’impact du film sur le public.