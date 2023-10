L’actrice américaine oscarisée, Jessica Chastain, présidera le jury de la 20e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), prévue du 24 novembre au 02 décembre 2023.

Son jury décernera l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition internationale, dédiée à la découverte de cinéastes du monde, indique le FIFM dans un communiqué.

« C’est un honneur de présider le jury du prestigieux Festival de Marrakech dont c’est la 20e édition cette année et je suis ravie d’y retourner après ma dernière participation en 2011. Se voir confier ce rôle est un privilège et j’ai hâte de célébrer les extraordinaires talents du cinéma mondial », a souligné Jessica Chastain.

