Le rideau a été levé, vendredi soir à l’espace historique « Borj Dar El Baroud » à Tanger, sur la 23ème édition du Festival national du film (FNF), sous les regards attentifs d’une pléiade de figures emblématiques du 7ème art et de personnalités des sphères culturelle, artistique et médiatique.

Placée sous le patronage du Roi Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture de cette manifestation cinématographique, qui se poursuit jusqu’au 4 novembre, a été marquée par des hommages émouvants rendus à la journaliste, scénariste et comédienne, Fatema Loukili, au réalisateur et scénariste, Abdelkader Lagtaa, ainsi qu’au réalisateur Latif Lahlou.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en avant la place distinguée dont jouit le cinéma marocain sur la scène internationale, soulignant que l’organisation de ce rendez-vous culturel incontournable s’inscrit dans le cadre de l’engagement de son département à accompagner cette dynamique, afin de répondre aux aspirations des artistes marocains.

« Le ministère de la Culture s’efforce de promouvoir le concept de l’industrie culturelle et cinématographique », a-t-il relevé, mettant un accent particulier sur la question du contrat-type associé à loi relative au statut de l’artiste, un mécanisme destiné à améliorer la condition des artistes marocains.

Evoquant, par ailleurs, le projet des 150 salles de cinéma, le ministre n’a pas manqué de préciser que ce projet ambitieux a suscité un enthousiasme positif parmi les investisseurs qui ont exprimé leur volonté de s’y impliquer, faisant savoir que la première phase de ce projet débutera le 15 novembre prochain.

« Ce projet culturel, ayant pour ambition la mise en place de salles obscures dans plusieurs petites et moyennes villes marocaines, vise à démocratiser l’accès au marché cinématographique en rapprochant ainsi le 7ème art du grand public », a enchaîné M. Bensaid, préconisant, dans ce sillage, l’adoption de tarifs préférentiels destinés aux jeunes, afin de favoriser la diffusion de la culture cinématographique auprès de cette catégorie de la population.

◀️ افتتحت مساء الجمعة بفضاء « برج دار البارود » بطنجة، فعاليات الدورة الـ 23 للمهرجان الوطني للفيلم.

La cérémonie d’ouverture du FNF a été, de même, marquée par la présentation des membres du jury des trois compétitions programmées pour cette édition, à savoir la compétition de longs-métrages de fiction, de courts-métrages de fiction, du documentaire et celle des « filmes d’écoles ».

Présidé par Souad Lamriki, productrice qui compte à son actif plus de 50 longs métrages marocains et internationaux, le jury de la compétition du long-métrage de fiction, comprend Zahia Zahiri (comédienne), Maria Daïf (actrice culturelle), Souad Houssein (fondatrice de l’Observatoire panafricain de l’audiovisuel et du cinéma – Djibouti), Hammadi Gueroum (critique du cinéma), Malek Akhmiss (comédien) et Mohcine Besri (scénariste et réalisateur).

S’agissant de la compétition du court-métrage de fiction, son jury présidé par la scénariste et réalisatrice Rita El Quessar, est composé de la scénariste et réalisatrice Fatima Boubakdy, de la comédienne Fatima Ezzahra El Jaouhari, du réalisateur et comédien Mohamed Achaour, en plus du réalisateur et producteur Munir Abbar.

Pour ce qui est du jury du documentaire, il comprend le réalisateur de films documentaires, scénariste et producteur Ali Essafi, en sa qualité de président, ainsi que des membres Soumia Derhourhi (journaliste, réalisatrice et scénariste) et Aboubacar Dema Cissokho (journaliste sénégalais et critique de cinéma).

Le jury de la catégorie « films d’écoles », nouvellement introduite au FNF, est, quant à lui, présidé par le réalisateur, scénariste et producteur Nour-Eddine Lakhmari et comprend la productrice et réalisatrice Zhor Fassi Fihri et la comédienne Sonia Okacha.

Cette soirée grandiose a été, par ailleurs, ponctuée par la projection du film marocain « Soleil du Printemps » (1969) réalisé par Latif Lahlou, un des piliers du 7ème art marocain, après sa restauration et numérisation par la Cinémathèque marocaine, dans le cadre de ses efforts visant la préservation de la mémoire cinématographique nationale.

La 23ème édition du FNF promet de continuer à captiver les cinéphiles pendant les prochains jours, avec une grande sélection de films, des débats cinématographiques et des célébrations du 7ème art sous toutes ses formes.

Au menu figurent également deux tables rondes sur « Le rôle des régions dans le soutien du cinéma marocain et l’attraction des productions internationales » et « L’adaptation des œuvres littéraires dans le cinéma national ». Ces rencontres ont pour objectif d’offrir l’occasion de discussions constructives en vue d’aboutir à des recommandations applicables.

Le FNF se présente comme un rendez-vous cinématographique national, imprégné d’une essence artistique, culturelle et promotionnelle, réunissant les passionnés du cinéma, les artistes talentueux et les amateurs d’art au sein d’une plateforme favorisant la rencontre, le dialogue, l’interaction et l’échange.