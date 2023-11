La Confédération Africaine de football a dévoilé ce vendredi la la liste finale des sélections nommées pour le prix de l’équipe nationale de l’année dans laquelle figurent les Lions de l’Atlas.

Encore une bonne nouvelle pour le football national. L’équipe nationale marocaine est en lice pour le prix de la sélection de l’année des CAF Awards. Logique diront certains, surtout quand l’on sait que les Lions de l’Atlas dominent le classement africain de la FIFA depuis leur parcours historique en Coupe du monde 2022.

The final shortlist for National Team of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/zopCO8zoKk

— CAF (@CAF_Online) November 17, 2023