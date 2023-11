Ce mardi, la Confédération Africaine de football a dévoilé sa liste des sélections nationales, des clubs et des entraîneurs nommés pour les différents prix de la fameuse cérémonie CAF Awards. Le football national féminin y est bien présenté.

Cette année, le Maroc pourrait rafler plusieurs prix lors de la cérémonie CAF Awards. En plus, cette année, le football national féminin concourt dans pas moins de 6 catégories, dont celle pour la meilleure sélection africaine de l’année.

Sur le plan continental, le football féminin marocain ne cesse de se distinguer, que ce soit en équipe nationale ou en club. Les Lionnes de l’Atlas se sont hissée à la 4e place du classement FIFA des meilleures sélections africaines.

Classement FIFA dames: le grand saut des Lionnes de l’Atlas

Aujourd’hui, celles qui avaient atteint les huitièmes de finalistes lors de la dernière Coupe du monde sont nommées pour le prix de la meilleure sélection féminine d’Afrique de l’année. L’équipe du Maroc se retrouve donc en compétition avec le Burkina Faso, le Burundi, le Ghana, le Malawi, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie.

Your nominees for National Team of the Year (WOMEN) award are in! 🌍 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/RP964pgcuS — CAF (@CAF_Online) November 14, 2023

Parallèlement, Reynald Pedros, ancien coach des Lionnes de l’Atlas est, lui aussi, nominé. Il y a également Mohamed Amine Alioua et Mehdi El Qaichouris, coaches de l’AS FAR et du Sporting Club de Casablanca, qui concourent pour le prix du meilleur entraîneur d’une équipe féminine de l’année.

🔟 of the very best. 🧠 Your nominees for Coach of the Year (WOMEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/0gw666lqWx — CAF (@CAF_Online) November 14, 2023

Côté clubs, le Maroc y est présenté par deux formations. Il s’agit de l’AS FAR et du SC de Casablanca, tous les deux qualifiés pour les demi-finales de la prestigieuse Ligue des champions.

Sur le plan individuel, six joueuses marocaines sont nommés pour différents prix de la CAF Awards. On trouve Khadija Er-Rmichi (AS FAR) et Imane Abdelahad (SC Casablanca) qui, elles, concourent pour le prix de la meilleure gardienne de but de cette saison.

Your nominees for Goalkeeper of the Year (WOMEN) award are here! 🧤#CAFAwards2023 pic.twitter.com/2BoXNRjiWG — CAF (@CAF_Online) November 14, 2023

Du haut de ses 20 ans, la Lionne de l’Atlas, Nesryne El Chad représente le Maroc dans cette course aux trophées. La défenseuse centrale du LOSC Lille est nommée pour le prix de la jeune joueuse de l’année.

The hottest prospects in town. 🌟 Your nominees for Young Player of the Year (WOMEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/TMqhNW87hQ — CAF (@CAF_Online) November 14, 2023

Concernant le prix de la meilleure joueuse en club, trois joueuses du club de la capitale figurent dans la liste de la CAF. Il s’agit entre autres de la capitaine de l’AS FAR, Ghizlane Chebbak, de Fatima Tagnaout et de Aziza Rabah. Elles avaient, rappelons-le, remporté l’édition précédente de la Ligue des champions africaine.

The nominees are in! Interclub Player of the Year (WOMEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/e45hQ70L1u — CAF (@CAF_Online) November 14, 2023

Ceci confirme l’essor du football féminin marocain. Des prouesses qui sont surtout le fruit d’un travail de longue haleine entamé depuis des années et des actions menées par la Fédération Royale Marocaine de Football au profit des joueuses pour qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes.