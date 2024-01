Pour échapper aux sentiments de torpeur et de déception surgissant après chaque disqualification des Lions de l’Atlas en Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les internautes marocains n’ont pas trouvé mieux que de « vanner » les joueurs les moins performants.

Quelle tuile ! Le Maroc, demi-finaliste à la dernière Coupe du monde au Qatar et autrefois grand favori de la CAN 2023, est éliminé dès le 8e de finale face à une Afrique du Sud plus solide défensivement et mentalement.

Face à une équipe nationale qui perd progressivement de sa superbe, les Marocains n’ont pas été que durs et cinglants dans les commentaires envers Walid Regragui et ses hommes. Nombre d’entre eux ont aussi réussi à faire preuve d’un humour mordant et amusant.

Essentiellement, quatre des onze joueurs titulaires ont été ironiquement pris pour cible : Selim Amallah, que « l’on dirait un joueur blessé sur FIFA » et dont Amir Richardson va accélérer le départ à la retraite, Youssef En-Nesyri qui à « chaque touche balle, un footballeur meurt au Brésil et Noussair Mazraoui, dont la sélection pour cette CAN « est une faute professionnelle ».

Amallah on dirait un joueur blessé sur FIFA avec qui tu veux essayer de marquer tellement il est lent lol — A.L.K.I 🇲🇦 🇫🇷 (@MLKI212) January 30, 2024

En nesyri chaque touche de balle c’est un footballeur qui meurt au brésil — ElPichichi🇲🇦 (@A44benzz) January 30, 2024

Tu vas envoyer Amallah à la retraite petit prince. pic.twitter.com/wlAn9xclvx — Sofiane (@SofianeArbeloa) January 31, 2024

Sélectionner Mazraoui pour cette CAN est une faute professionnelle https://t.co/ahTqD3aVyU — Chomsky . تشومسكي (@sam_chomsky) January 31, 2024

On pensait aller jusqu’en finale avec comme trio offensif Ezzalzouli – En Nesyri – Adli pic.twitter.com/o7oSw8yhPW — ماجد (@mjidou_) January 30, 2024

Achraf Hakimi, qui a raté le penalty qui devait permettre au Maroc de revenir dans le match, n’est pas en reste. Il est pour sa part raillé pour son bouc, le même que celui du rappeur franco-comorien Rohff selon un internaute sur X.

Désolé Hakimi mais c’est impossible de marquer le but de la victoire avec le même bouc que Rohff. Le football ne pardonne pas ce genre d’écarts. — Sofiane (@SofianeArbeloa) January 30, 2024