Feux d’artifice, concert de klaxons, insultes envers le peuple marocain… En Algérie, la déroute, hier soir des Lions de l’Atlas en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), a été du pain bénit pour le peuple algérien.

Le divorce entre les peuples marocain et algérien est-il définitivement consommé ? Les scènes de célébration, du fiasco marocain à la CAN, dans de grandes villes algériennes comme Alger et Oran, en disent long sur l’exacerbation des tensions, de plus en plus palpable dans les relations entre les deux nations, alimentée essentiellement par le régime algérien et ses médias.

Les réseaux sociaux tous azimuts ont été submergés, dès le coup de sifflet final du match contre l’Afrique du Sud qui s’est soldé par un 2-0 en faveur des Bafan Bafana, par des séquences vidéo « immortalisant » la béatitude de la population algérienne.

⚽️❌🇩🇿🇲🇦| Les quartiers de la capitale algérienne, Alger, sont remplis d’une immense joie et d’un grand enthousiasme à la suite de l’élimination du Royaume du Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Afrique du Sud en huitièmes de finale. pic.twitter.com/dqsF7FHRBt — The Moroccan Post (@MoroccoPost01) January 30, 2024

Sur X (anciennement Twitter) où ces vidéos sont partagées en masse, la plupart des comptes marocains qui les ont commentées n’ont été guère été surpris par le comportement anti-marocain du peuple algérien, lequel peuple a encore une fois employé des formules injurieuses envers les Marocains.

« Donnez lui des bananes, donnez lui des bananes, le Marocain est un animal », hurlaient des foules d’Algériens dans les avenues et les tunnels de la capitale. Ils sont également allés jusqu’à user de l’alcool à brûler pour incinérer le maillot de l’équipe marocaine.

Jour de fête nationale en algérie 🇩🇿 suite à l’élimination du Maroc 🇲🇦. Les algériens « frères » chantent en chœur : « Donnez lui des bananes (x2), le Marocain est un animal ! » #Can2023 pic.twitter.com/1iyaaImBw8 — Carl Johnson (@Crl_Johnson) January 31, 2024

Jour de fête nationale en algérie 🇩🇿 suite à l’élimination du Maroc 🇲🇦. #Can2023 pic.twitter.com/d24Q9eScE5 — Carl Johnson (@Crl_Johnson) January 31, 2024

C’est l’Algérie ou l’Afrique du Sud qui a gagné 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Jyyg1jNakC — 3arbi de luxe🇩🇿 (@SarrazinsDz) January 30, 2024

Feux d’artifices à Alger en algerie 🇩🇿 pour fêter la défaite du Maroc 🇲🇦 (source carte snapchat) pic.twitter.com/sXsZkM4yo8 — 🇲🇦🇲🇦 (@maghrib_awalan) January 31, 2024

Rappelons que les Bafana Bafana sont venus à bout des Lions de l’Atlas (2-0), mardi à San Pedro en Côte d’Ivoire, décrochant le dernier ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023).

Juste après cet insuccès, le sélectionneur national Walid Regragui a assumé ses responsabilités, se montrant prêt à partir après « avoir échoué à se qualifier en demi-finale comme convenu dans son contrat » avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF).