Le Bayer Leverkusen de l’international marocain Amine Adli a fermé le dernier chapitre de sa folle saison samedi soir au stade olympique de Berlin en dominant Kaiserslautern (1-0), pensionnaire de deuxième division, pour signer le premier doublé Coupe/Championnat de son histoire.

Leverkusen rejoint ainsi Schalke, le Bayern Munich, le FC Cologne, le Werder Brême et le Borussia Dortmund dans le club fermé des équipes lauréates de la Coupe d’Allemagne la même saison que la Bundesliga. Seul le Bayern, détenteur du record de sacres en Coupe (20), a réalisé pareil exploit à plusieurs reprises (13).

Le Werskelf (le « onze de l’usine », surnom de l’équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) termine ainsi sa saison 2023/24 avec l’impressionnant bilan de 43 victoires, 9 matches nuls et une seule défaite, en finale de la Ligue Europa mercredi contre l’Atalanta Bergame (3-0).

This angle of Granit Xhaka’s BANGER to open the scoring in the DFB Pokal final 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/OnxcTrKlr0 — ESPN FC (@ESPNFC) May 25, 2024

Les hommes de Xabi Alonso ont ainsi réussi à effacer de la meilleure des façons l’immense déception d’une finale européenne perdue trois jours plus tôt à Dublin sans montrer son visage conquérant de la saison.

Samedi à Berlin, dans une finale sur le papier déséquilibrée entre un club qui a sauvé de justesse sa place en 2e division (13e) et un autre à qui tout ou presque a réussi cette saison, l’ouverture du score est venue d’une lumineuse frappe de Granit Xhaka à plus de 20 mètres du but de Julian Krhal.

Sur une percée de Florian Wirtz, le défenseur de Lautern Ben Zolinksi pensait avoir repoussé le danger, mais Xhaka a parfaitement enroulée sa frappe pour mettre la balle hors de portée du gardien adverse au quart d’heure de jeu (16e).

Malmené pendant un dizaine de minutes, Leverkusen a rapidement repris le contrôle de la rencontre, pour dominer les débats.

🇩🇪 Bayer Leverkusen squad celebrating winning the double! Straight to the loyal fans. ❤️🖤 pic.twitter.com/XNCJ29tQRv — EuroFoot (@eurofootcom) May 25, 2024

Leverkusen a toutefois disputé la seconde période en infériorité numérique après l’exclusion d’Odilon Kossounou à la 44e minute pour une semelle bien trop appuyée synonyme d’un second carton jaune (l’international ivoirien avait été sanctionné d’un premier jaune sévère dès la 3e minute).

Un premier carton rouge en 53 matches cette saison qui a obligé Xabi Alonso à renforcer son secteur défensif, avec l’entrée en jeu de l’international croate Josip Stanisic à la place du milieu de terrain Jonas Hofmann, et la sortie l’avant-centre tchèque Patrik Schick pour le Marocain Amine Adli.

L’entrée en jeu de l’avant-centre de Kaiserslautern Ragnar Ache a apporté plus de danger sur le but de Lukas Hradecky, capitaine obligé à la parade à la 62e minute.

Granit Xhaka’nın Bayer Leverkusen’e Almanya Kupası’nı kazandıran muhteşem golü! 🚀

pic.twitter.com/Dag4CXTs97 — Orta Saha (@ortasahahaber) May 25, 2024

Malgré l’infériorité numérique, Leverkusen s’est procuré les meilleures occasions dans les vingt dernières minutes face à une équipe de Kaiserslautern épuisée, à l’image d’une frappe d’Adli boxée en corner par Krahl, ou d’un contre initié par Florian Wirtz mais mal conclu par Jeremie Frimpong.

Le club de la périphérie de Cologne a donné depuis trois semaines rendez-vous à ses supporters dimanche après-midi, pour un accueil triomphal prévu dans les rues de la ville et une célébration à la BayArena, avec deux trophées dans les bagages.

En 119 ans d’histoire, Leverkusen n’avait gagné que deux trophées: la Coupe de l’UEFA en 1988 et la Coupe d’Allemagne en 1993. En l’espace de douze mois lors de la saison 2023/24, ce total a doublé, avec le Schale (remis au champion d’Allemagne) et la Pokal dorée.