L’international marocain du club belge KRC Genk, Bilal El Khannouss, est sur le point de rejoindre la Premier League. Leicester City pourrait bientôt passer à l’action pour acquérir les services du milieu de terrain de 20 ans.

Bilal El Khannouss semble se rapprocher de plus en plus d’un transfert en Premier League. Le club anglais envisagerait de formuler une offre allant de 15 à 20 millions d’euros pour s’attribuer les services du n° 23 de la sélection marocaine, affirme le journaliste spécialiste du football Belge Sacha Tavolieri, précisant que « Plusieurs clubs étaient intéressés par El Khannouss cet été mais quelques uns ont été freinés par les exigences élevées des Genkies… »

Ce montant reflète l’intérêt croissant du club pour ce talent prometteur, qui a marqué la saison précédente avec une prestation remarquée sous les couleurs de Genk.

🚨 EXCL. Leicester City go 100% on

Bilal El Khannouss !

🦊💰A bid around 15M£ & 20M£ will be transmitted to #KRCGenk leaders.

🇲🇦✍🏼 El Khannouss agreed on 4 years deal with #LCFC.

🔵 Several clubs were interested on El Khannouss this summer but a few were slowed down by the… pic.twitter.com/eOe9YoBOKf

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 23, 2024