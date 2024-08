Entre Bilal El Khannouss et le KRC Genk, la situation est à l’escalade. Le joueur marocain, désireux de changer de club, se heurte au refus de la direction belge de négocier avec son entourage. En réponse, El Khannouss a boycotté, ce lundi, les entraînements avec l’équipe première pour exprimer son mécontentement.

Les tensions ont émergé après le retour du Lion de l’Atlas des Jeux Olympiques de Paris 2024, où il a remporté la médaille de bronze avec l’équipe nationale. El Khannouss a clairement indiqué à son club qu’il cherchait de nouvelles opportunités, mais la direction du KRC Genk reste inflexible.

Malgré cette impasse, le joueur a reçu plusieurs propositions de clubs européens intéressés par ses services, dont la dernière en date est celle de Leicester City.

🇲🇦🚨 EXCL. Big tension on

Bilal El Khannouss to Leicester City deal !

🇧🇪 #KRCGenk sports director Dimitri De Conde refused to meet Bilal El Khannouss entourage after €18M + €1M 2cd #LCFC bid rejected.

❌🏃🏻This morning, Bilal El Khannouss came to the club & tell his coach… pic.twitter.com/JSokrF6jZr

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2024