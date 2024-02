Le Bayer Leverkusen d’Amine Adli accueillait, hier mardi, à la BayArena le club de Stuttgart (3-2). Lors de ce match, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, l’international marocain a réussi à égaliser 2 minutes après son entrée de jeu.

Le Bayer Leverkusen file en demi-finale de la Coupe d’Allemagne. Le club où évolue Amine Adli poursuit sa “folle” saison. Après une cuisante victoire face à Stuttgart, les hommes de Xabi Alonso restent toujours invincibles cette saison, toutes compétitions confondues.

Alors qu’il était à San Pedro en Côte d’Ivoire avec les Lions de l’Atlas pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2023, Adli a fait son retour, en force, avec son club. Il lui aura suffi trois minutes seulement, après son entrée en jeu, pour trouver le chemin des filets adverses.

🎥 Le But d’Amine Adli après seulement deux minutes de son entrée en jeu. 🇲🇦🤩 Adli mérite vraiment d’être dans le XI du Maroc, mais il doit jouer comme numéro 9 ou ailier gauche. #BayerLeverkusenpic.twitter.com/QMcZNTjCqN — 𝐀𝐤𝐫𝐚𝐦𝐏𝐑𝐎 (@AkramPRO_MA) February 6, 2024

Avec ce nouveau but, le compteur de l’attaquant marocain affiche désormais 7 buts et 9 passes décisives pour cette saison. Lors de la rencontre face à Stuttgart, Sofascore, le site spécialisé en data de football lui a réservé une note de 7.95, soit la deuxième meilleure de ce match.

La prestation d’Adli a interpellé les inconditionnels des Lions de l’Atlas. Sur les réseaux sociaux, les supporters marocains, qui ont toujours du mal à accepter la sortie précoce des Lions de l’Atlas de la CAN 2023, ont réagi quant au niveau démontré par ledit joueur.

La dinguerie l’entrée d’Amine Adli c’est un truc de malade quel joueur quel crack — JibrilKB9 (@j1br1lKB9) February 6, 2024

En club, contrairement à son rôle dans le système de jeu de Walid Regragui, Adli se sent plus libre. Et les résultats appuient ce choix tactique. Il est plus décisif avec son club qu’avec l’équipe nationale. Ainsi, certains commentateurs estiment que le sélectionneur national gagnerait en efficacité s’il arrive à mettre à profit les qualités de ce joueur national.

Amine Adli c’est sur le côté gauche point barre. Tu m’entends @WalidRegraguiof ? Est-ce que tu m’entends ? J’espère que oui. — LaVista95z 🇲🇦✊🏼🇵🇸 (@lavistaaa95z) February 6, 2024

D’autres estiment que le joueur devrait jouer en pointe à la place de Youssef En-Nesyri.

Amine Adli doit être le 9 du Maroc https://t.co/LgI8iHRwyR — Hiich Hiich 🇲🇦⚽️ (@HichSuba) February 7, 2024

Et bien évidemment, après la débâcle de l’EN en Coupe d’Afrique des Nations, des supporters se demandent pourquoi Adli n’a pas le même niveau quand il joue pour le Maroc. En-Nesyri s’était retrouvé dans cette même situation après son doublé en club cette semaine.

Pourquoi il fait pas ca avec le Maroc — 🇪🇸 (@9Benzema_Karim9) February 6, 2024

Pour rappel, quelques joueurs seulement avant le début du rassemblement des Lions de l’Atlas en prévision de la CAN, Adli avait perdu sa mère. Il a tout de même décider de représenter le Royaume malgré les douleureuses circonstances qu’il traversa. Hier, le Marocain semblait être heureux sur la pelouse, des internautes n’ont pas pu s’empêcher de faire le parallèle entre sa participation durant la CAN et ses performances auprès de son club.

La célébration d’Amine Adli dédié à sa mère https://t.co/XYNjTE2Y9A pic.twitter.com/2VnW4S3Ily — ᴀᴄᴛᴜ ᴀᴅʟɪ 🇲🇦♥️🖤 (@arobaseadli21) February 6, 2024