De nouvelles initiatives visant à soutenir l’artisanat et l’économie sociale et solidaire verront le jour dans diverses régions du Royaume. L’information a été donnée par la ministre Fatim-Zahra Ammor dans une récente déclaration.

Le secteur de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire occupera une place de choix dans la nouvelle feuille de route du secteur touristique. C’est l’un des points saillants de la déclaration de Fatim-Zahra Ammor, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Dans cette entrevue relayée par la presse locale, la ministre a souligné le lien étroit entre le tourisme, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire. Aussi, «leur intégration dans l’offre touristique était incontournable», a-t-elle fait savoir.

Selon la ministre, 60 % des touristes manifestent un vif intérêt pour la culture marocaine, notamment l’artisanat. C’est donc fort de cette donne que la nouvelle feuille de route a inscrit ce segment en priorité dans le secteur.

« Nous avons dédié deux filières transverses à l’artisanat et aux produits du terroir, à savoir Artisanat et Savoir-Faire Local et Gastronomie et Produits du Terroir», a déclaré Fatim-Zahra Ammor. Par cette mesure, l’autorité entend stimuler les économies régionales, valoriser la culture locale, diversifier l’offre et renforcer l’identité des destinations.

Lire aussi. Tourisme: une dynamique continue et des perspectives prometteuses

À l’en croire, plusieurs initiatives concrètes sont prévues à cet effet. Au nombre de ces actions, la mise en place d’un marché solidaire à Agadir qui permettra aux artisans et coopératives de vendre directement aux touristes, des espaces dédiés à l’artisanat et aux produits du terroir à l’Institut du Monde Méditerranéen à Tanger, des actions de commercialisation de produits locaux dans des hôtels à Dakhla en vue d’élargir les opportunités commerciales des artisans de la région.

Par ailleurs, la ministre a insisté sur la volonté du ministère d’installer des espaces d’expositions dans les points d’affluence des touristes, tout en poursuivant la valorisation des anciennes médinas.

Cette dernière initiative, dira-t-elle, «vise à immerger les touristes dans l’univers artisanal marocain, favorisant ainsi leur engagement et leurs achats». En clair, cette série d’initiatives a pour ambition de consolider l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, en vue d’en faire un atout majeur pour attirer les visiteurs d’une part, et un levier pour créer de la valeur, de la richesse et des emplois, d’autre part.